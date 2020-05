Fortnite x Travis Scott come non lo avete mai visto: a 360 gradi!

L'evento Fortnite x Travis Scott è stato un grande successo (12 milioni di persone si sono connesse in contemporanea) e ci sono utenti che l'hanno persino riguardato più volte dopo averlo "vissuto" in-game. Tuttavia, trattandosi di un gioco, c'è sempre quel dettaglio che può sfuggire, dato che la visuale si può girare liberamente.

Per questo motivo, lo YouTuber Vicinity360 ha deciso di registrare l'evento a 360 gradi, in modo da non perdersi nemmeno una piccola parte dello show messo in piedi da Epic Games. Ovviamente, il video, che è un no commentary, è stato successivamente caricato su YouTube e gli utenti possono girare la visuale liberamente, mettere in pausa e così via. Insomma, ora è possibile godersi il concerto a 360 gradi e gli appassionati sembrano aver gradito, dato che il video ha superato le 4 milioni di visualizzazioni.

Vi ricordiamo che l'evento ha avuto una portata talmente ampia da far arrivare il brano "SICKO MODE" di Travis Scott, realizzato in collaborazione con Drake, a un miliardo di streaming su Spotify. Il rapper texano ha dichiarato di essere molto contento dell'esito dell'evento. Nel frattempo, Fortnite ha ospitato altri eventi "secondari" tramite la nuova modalità Party Royale, dal concerto di Diplo dei Major Lazer a quello di Steve Aoki, Dillon Francis e deadmau5.

Se vi state chiedendo cosa fanno solitamente i giocatori durante un concerto "secondario" di Fortnite, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento sull'evento di Steve Aoki e soci.