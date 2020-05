Fortnite x Travis Scott: cosa ne pensa Paola Zukar, manager di Fabri Fibra

L'evento Fortnite x Travis Scott è stato un enorme successo, tanto da tenere incollati allo schermo oltre 12 milioni di giocatori in contemporanea. Ma cosa ne pensano le persone che lavorano dietro le quinte del mercato musicale? Ebbene, ora abbiamo un'interessante posizione che arriva da una persona molto importante per la scena italiana.

In particolare, nel corso di un'intervista pubblicata sul canale YouTube di Marco Montemagno, Paola Zukar ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni riguardanti l'ormai arcinoto evento che ha visto la partecipazione di Travis Scott. Interrogata in merito alle possibili soluzioni per la mancanza di concerti (che non si terranno ancora per un bel po'), la manager di Fabri Fibra e altri nomi noti della scena rap italiana ha "scartato" l'ipotesi del "drive in", ritenuto poco idoneo, perlomeno per certe tipologie di artisti.

Tuttavia, la Zukar ha espresso interesse e opinioni positive sui concerti virtuali come quelli andati "in onda" su Fortnite. "(In riferimento a ciò che può 'sostituire' i concerti dal vivo, ndr) L'alternativa più vera che ho visto al live, che infatti è un'altra cosa, è Travis Scott su Fortnite. Ecco quello è andato completamente nella direzione dei videogame, dove però hanno ricreato un po' l'hype del concerto, quindi aspetti di vedere l'artista che appare sul palco, lui appare, tu ti avvicini, si ferma il gioco. Sono stati bravi, sono riusciti a ricreare un qualcosa che non sostituisce assolutissimamente il live, ma che effettivamente ricrea in modo sintetico, da laboratorio, quel momento. È stato abbastanza interessante".

Insomma, la manager di Fabri Fibra non pensa che questi concerti virtuali siano in grado di sostituire quelli reali, ma ha affermato che è stato fatto un ottimo lavoro da parte di Epic Games, la software house dietro a Fortnite.