Fortnite x Travis Scott imminente: ecco come seguire l'evento

L'atteso concerto di Travis Scott su Fortnite è praticamente imminente. Mancano solamente poche ore all'evento e sui social network non si parla d'altro. Infatti, si tratta di un accadimento che coinvolge un po' tutti gli appassionati di tecnologia, dato che c'è molto interesse in merito ai concerti virtuali.

A che ora partirà Fortnite x Travis Scott

L'evento Fortnite x Travis Scott partirà alle ore 01:00 italiane della notte tra il 23 aprile e il 24 aprile 2020. La sala d'attesa verrà aperta alle 00:30 (vi consigliamo, dunque, di entrare un po' prima, se volete "vivere" l'esperienza direttamente in-game). In ogni caso, se non potete fare le ore piccole questa notte, dovete sapere che sono previste diverse repliche nei prossimi giorni.

Le repliche dell'evento

Gli utenti potranno accedere a Fortnite x Travis Scott direttamente in-game anche nelle giornate del 24, 25 e 26 aprile. In particolare, la prima replica di venerdì è alle ore 16:00 italiane. Sabato, invece, l'evento si terrà alle 06:00 e alle 17:00. Infine, domenica ci sarà una replica a partire dalle 0:00. La sala d'attesa sarà sempre attiva mezz'ora prima delle repliche.

Come seguire l'evento in diretta streaming

Nel frattempo, su Twitter e sugli altri social network stanno andando forte hashtag come #FortniteXTravisScott e #FortniteTravisScott. Insomma, l'attenzione mediatica è alta, tanto che saranno in molti gli utenti che non giocheranno direttamente l'evento, ma lo guarderanno in diretta su piattaforme come Twitch.

Proprio tramite quest'ultima piattaforma si evince ancora di più quanto le persone siano interessate a Fortnite x Travis Scott. Infatti, come potete vedere nella pagina ufficiale di Fortnite su Twitch, sono già attive molte dirette in molteplici lingue (italiano compreso) che seguiranno il concerto.

Potete, dunque, seguire l'evento in diretta streaming in questo modo. In alternativa, potreste pensare di seguire Ninja su Mixer oppure di dare un'occhiata alle dirette attive su YouTube Gaming. Insomma, le possibilità di scelta per seguire l'evento non mancano di certo.

I premi dell'evento

Vi ricordiamo che tutti coloro che parteciperanno in-game all'evento Fortnite x Travis Scott riceveranno dei premi. In particolare, gli omaggi comprendono il deltaplano Astroworld Cyclone e due schermate di caricamento (potete vedere i premi nell'immagine presente in calce alla notizia). Oltre a questo, i giocatori potranno completare le sfide e portarsi a casa la skin di Travis Scott. Infine, se siete interessati agli altri oggetti, vi consigliamo di dare un'occhiata al negozio interno al gioco.

Gli eventi precedenti

Prima di questo concerto di Travis Scott, c'è già stato un altro evento simile all'interno del gioco. Ci riferiamo al concerto di Marshmello, che si è tenuto il 2 febbraio 2019 e ha visto la partecipazione di oltre 10 milioni di giocatori connessi in contemporanea. Se vi siete persi l'evento, vi consigliamo di dare un'occhiata alla replica.

Per il resto, un altro evento che è riuscito a catalizzare l'attenzione del pubblico è stato l'arrivo del secondo Capitolo di Fortnite, preceduto dall'ormai iconico buco nero. Infine, a dicembre 2019 c'è stato Fortnite x Star Wars, evento che ha celebrato l'uscita nelle sale di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker". In quel caso, è stata svelata direttamente in-game una scena inedita della pellicola. Se siete interessati, potete vedere la replica dell'evento su YouTube.

Per il resto, ci sono stati diversi altri eventi: per la lista completa, vi consigliamo di consultare la Wiki di Fortnite.