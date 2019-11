Le forze dell'ordine statunitensi stanno già utilizzando i robot di Boston Dynamics!

Boston Dynamics è sicuramente una delle aziende più attive nel campo dei robot. Ebbene, la società ha iniziato a fornire il suo Spot ad alcune aziende. Inoltre, a quanto pare, alcuni "prototipi" sono già finiti nelle mani delle forze dell'ordine.

In particolare, stando a quanto riportato da Gizmodo, la polizia di Stato del Massachussetts (MSP) ha già avviato i test sul campo del robot: sembra che Spot sia già stato utilizzato in almeno due casi.

Non è chiaro quanto "controllo umano" ci sia dietro ai robot, ma al momento le stesse forze dell'ordine non sembrano essere sicure sul da farsi. Inoltre, chiaramente c'è un certo riserbo in merito ai test, visto che si parla di questioni di sicurezza.

Inutile dire che negli Stati Uniti d'America sta nascendo un dibattito in merito all'utilizzo di questi robot. "Ci sono molte cose che non sappiamo su come e dove questi sistemi robotici siano attualmente implementati in Massachusetts. [...] Abbiamo urgente bisogno di maggiore trasparenza da parte delle agenzie governative, che dovrebbero far sapere al pubblico i loro piani per testare e implementare nuove tecnologie.", ha dichiarato Kade Crockford, direttore del programma Technology for Liberty presso l'ACLU del Massachusetts, ai microfoni di Gizmodo.

Boston Dynamics ha commentato in questo modo la vicenda ai microfoni di Gizmodo: "La polizia di Stato per il momento risulta essere la nostra unica collaborazione incentrata sulla sicurezza pubblica. Nei prossimi 5-10 anni, pensiamo che i primi soccorritori potranno utilizzare Spot per gestire situazioni pericolose, ispezionare pacchi sospetti e rilevare gas dannosi in situazioni di emergenza. L'utilizzo di un robot agile come Spot in queste situazioni può togliere gli esseri umani da ambienti potenzialmente pericolosi e fornire ai soccorritori una migliore consapevolezza della situazione. [...] Vorremmo sottolineare ancora una volta che il nostro accordo di licenza sottoscritto con i clienti non consente l'uso di Spot per scopi che potrebbero danneggiare o intimidire le persone".

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento sui robot di Boston Dynamics.