Una fossa di letame è diventata una trappola mortale per tre persone: ecco in che modo

Secondo quanto riporta l'Associated Press, tra fratelli sono rimasti coinvolti in un incidente mortale mentre lavoravano in una fossa di letame in una fattoria dell'Ohio (uno stato Centro-occidentale degli Stati Uniti).

I principali colpevoli del delitto - dopo accurati studi - sono risultati essere batteri. Trilioni di microrganismi presenti nella pozza di letame hanno creato un ambiente mortale pieno di gas nocivi e con scarse quantità di ossigeno... il cocktail mortale che ha messo fine alla vita dei tre fratelli che lavoravano alla fattoria.

Le fosse di letame, infatti, creano gas tra cui idrogeno solforato, idrogeno solforato, anidride carbonica e ammoniaca. L'idrogeno solforato è la più grande preoccupazione; secondo quanto riporta il National Ag Safety Database (NASD) questo gas è tossico e, a basse quantità, può causare irritazione agli occhi, al naso e alla gola. Ad alte quantità, invece, causa mal di testa, vertigini, nausea, vomito e tosse.

Dopo aver inalato una certa quantità di questo gas, l'idrogeno solforato paralizzerà le cellule nervose del naso e non si riuscirà più a sentire il composto e, dopo un paio di respiri ad alte concentrazioni, può essere letale. Secondo quanto riferito, i tre uomini stavano lavorando su una pompa all'interno della fossa dove questa miscela di gas - insieme ad acido solfidrico e anidride carbonica - riempiva silenziosamente l'aria circostante.

Questo tipo di incidenti si verifica più spesso in agosto, quando il clima caldo alimenta i batteri e aumenta il rischio di accumulo di gas. Gli esperti consigliano a tutti di lavorare in zone con fosse di letame con equipaggiamento adatto e con dispositivi capaci di analizzare la qualità dell'aria.