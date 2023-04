Una fossa piena di mani mozzate è stata scoperta in Egitto

Archeologi di tutto il mondo studiano l'Egitto per cercare di effettuare nuove ed emozionanti scoperte. Recentemente, pensate, sono state portate alla luce numerose "mani" ammucchiate nel cortile di un antico palazzo egizio in quello che potrebbe essere il risultato di un raccapricciante rituale di una cerimonia.

"Appartenevano ad almeno undici maschi e forse una femmina, il che potrebbe indicare che le donne e la guerra non fossero mondi a parte", scrivono gli autori dello studio nel loro articolo pubblicato su Scientific Reports.

Il palazzo dov'è stato portato alla luce il ritrovamento risale alla XV dinastia (1640-1530 a.C.), quando i re Hyksos governarono il Basso e il Medio Egitto fino alla città di Cusae, oggi conosciuta come El Quseyya. Si pensava che gli Hyksos fossero gli invasori dell'Egitto e che i loro re fossero i primi governanti stranieri della civiltà.

Quando le mani sono state scoperte nelle fosse, secondo quanto affermato dai ricercatori, erano ancora "morbide e flessibili", il che indica che siano state sepolte prima dell'inizio del rigor mortis o poco dopo che era passato. Quindi gli scienziati hanno concluso che gli individui siano stati probabilmente mutilati durante o poco prima di una cerimonia, con le mani poste nella fossa una volta passato il rigor mortis.

Non sappiamo se la mutilazione fosse una forma di punizione o un trofeo per le vittorie militari, ma sappiamo che era praticata in Egitto dagli Hyksos da 50 a 80 anni prima che fosse registrata nei geroglifici delle tombe.