Fossil dice addio agli smartwatch: stavolta l'annuncio è ufficiale

Il lungo letargo dall'annuncio dei Fossil Gen 6 era ormai più che un indizio. L'azienda texana tornerà a occuparsi solo di orologi tradizionali, abbandonando il mercato dei dispositivi smart.

Del resto, già verso la fine del 2023 era stata sollevata l'idea di un possibile abbandono della piattaforma WearOS da parte di Fossil, ma all'alba del nuovo anno è stata la stessa compagnia a rivelare la decisione più drastica. Ai microfoni di The Verge, Amanda Castelli ha spiegato che "mentre il panorama degli smartwatch si è evoluto profondamente negli ultimi anni, abbiamo preso la decisione di uscire".

"Il gruppo Fossil sta dirottando le sue risorse a supporto dei punti di forza e dei segmenti chiave del suo business" prosegue la portavoce dell'azienda, in modo tale da poter "supportare forti opportunità di crescita per l'azienda: progettare e vendere esaltanti orologi tradizionali, gioielli e accessori in pelle sia per noi che sotto licenza".

Questa decisione rende quindi l'apprezzata Gen 6 di smartwatch Fossil del 2021 anche l'ultima a essere uscita sul mercato (per l'esattezza, la lineup si è conclusa con il lancio dei Fossil Gen 6 Wellness Edition del 2022). Fortunatamente, ha spiegato ancora la Castelli, non mancherà il supporto ufficiale per i prodotti già venduti, anche se si è limitata a dichiarare che la durata, non meglio precisata, sarà "per i prossimi anni".