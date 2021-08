Fossil Gen 6 ufficiali: smartwatch con WearOS 3.0 dal 2022, si parte da 299 Euro

A pochi giorni dalle ultime indiscrezioni su Fossil Gen 6, la nuova gamma di smartwatch del brand texano è ufficialmente approdata sul mercato con il chip Snapdragon 4100+ di Qualcomm e il sistema operativo Wear OS di casa Google, con aggiornamento alla versione 3.0 già confermata per il 2022. Vediamo tutti i dettagli e prezzi.

Come detto, sotto la scocca la serie Fossil Gen 6 presenta il SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ lanciato nel 2020 e in grado di fornire performance migliorate del 30% rispetto al predecessore Wear 3100. Non mancano poi 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna vicino al cuore pulsante, mentre il display è un pannello AMOLED da 1,28 pollici con risoluzione 416x416 pixel e funzionalità Always-on-Display.

Lato connettività si segnala il supporto per NFC SE, Wi-Fi e Bluetooth 5 LE, mentre tra le feature notiamo il supporto a Google Pay e, per il monitoraggio della salute, i sensori di frequenza cardiaca 24 ore su 24, il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue, del sonno e le consuete modalità sportive. L’autonomia dichiarata è di 24 ore con singola carica, a cui si aggiunge il supporto alla ricarica rapida da 0 a 80% in 30 minuti.

Ancora, troviamo altoparlanti e microfoni inclusi in Fossil Gen 6 per consentire le chiamate direttamente dallo smartwatch (basta che lo smartphone sia connesso), mentre lato design si parla di due dimensioni, 42 mm e 44 mm, con corona rotante e tre pulsanti sul lato destro.

Fossil Gen 6 sarà disponibile in preordine dal 20 settembre con prezzi che vanno dai 299 Euro ai 329 Euro a seconda della variante desiderata. Inoltre, all’acquisto verrà proposto l’acquisto di un cinturino sostitutivo in acciaio inossidabile, in pelle o in silicone.

A proposito di smartwatch d’ultima generazione, ricordiamo che in questo mese è stato lanciato anche Samsung Galaxy Watch 4, ultimo modello wearable proposto dal colosso sudcoreano sul mercato globale.