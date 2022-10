Fossil Gen 6 Wellness Edition ufficiale: finalmente arriva Wear OS 3!

Ormai è passato più di un anno dal debutto degli smartwatch Fossil Gen 6, ma il marchio statunitense sembra intenzionato ad allargare la famiglia nei prossimi giorni con il lancio di Fossil Gen 6 Wellness Edition, variante che si distingue per la dotazione di Wear OS 3 come sistema operativo stock.

Proprio mentre arriva l’aggiornamento a Wear OS 3 per Fossil Gen 6, la società texana conferma il debutto imminente di un nuovo smartwatch le cui caratteristiche tecniche, in realtà, sono quasi identiche: il display resta un OLED da 1,28 pollici Always-on con cassa da 44 mm. Sotto la scocca si trova il chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus, abbinato a 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna.

Non mancano feature e app di terze parti scaricabili tramite Play Store, ma precaricate si trovano YouTube Music, Spotify, Facer e Amazon Alexa. Mancherà Google Assistant almeno in questa fase iniziale su Gen 6 Wellness Edition, ma ci sarà una app inedita per il benessere che dovrebbe migliorare significativamente le funzionalità di monitoraggio della salute e della forma fisica. Lato connettività restano NFC, Wi-Fi e Bluetooth 5 LE.

Il lancio avverrà il 17 ottobre prossimo nelle opzioni Nero, Oro rosa e Argento, e il prezzo di partenza sarà pari a 299 euro: sarà disponibile in Italia presso alcuni punti vendita Fossil e sul sito ufficiale. A disposizione dei clienti ci saranno anche tanti cinturini in silicone, venduti tutti a 25 euro.

A inizio gennaio 2022, invece, Fossil e Razer hanno presentato uno smartwatch per gamer.