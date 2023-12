Fossil pronta a dire addio a WearOS: quale futuro per gli smartwatch?

A ormai oltre due anni di distanza dal lancio della Fossil Gen 6, il popolare brand di orologi e smartwatch potrebbe essere intenzionato a chiudere definitivamente la sua parentesi nel mondo dei dispositivi indossabili animati da WearOS.

Il sistema operativo di Google per smartwatch ha accompagnato anche Fossil in questi anni, con proposte spesso interessanti e convincenti. Tuttavia, sembra che questo sodalizio stia per terminare.

Ad affermarlo sarebbero stati dei dipendenti della compagnia e altre persone vicine a Fossil. La voce, poi rilanciata da Android Headlines, suggerisce che come diretta conseguenza di questa scelta del brand, non ci sarà il lancio della tanto attesa Fossil Gen 7.

Oltre a queste presunte voci, ci sarebbero delle conferme meno dirette, come l'assenza di leak e rumor circa lo stato dei lavori su una eventuale lineup in vista del CES 2024, appuntamento che solitamente Fossil predilige per questo genere di annunci.

Infine, un altro possibile indizio sarebbe il forte sconto presente sul portale: nella categoria smartwatch dello shop Fossil, infatti, è attualmente presente un corposo taglio di prezzo su questi device, pari al 60%, con prezzi finali di poco superiori ai 100 euro per la Gen 6 e per la Fossil Gen 6 Wellness Edition, lanciata nel 2022.