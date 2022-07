Un fossile di 100 milioni di anni è stato trovato sotto un ristorante

Le orme del passato emergono sempre nei luoghi più inaspettati. Ad esempio il solco lasciato da un dinosauro 100 milioni di anni fa è spuntato sul pavimento di un ristorante. Il locale si trova nel sud-ovest della Cina e i lavoratori hanno individuato quelle che credevano fossero impronte sul pavimento di pietra dell'attività di ristorazione.

Una volta arrivati sulla scena, gli scienziati hanno utilizzato uno scanner 3D e il team ha confermato che le impronte sono state lasciate dai sauropodi, dinosauri erbivori di dimensioni enormi. Secondo quanto confermato dagli esperti, infatti, le creature erano lunghe all'incirca 8 metri.

Storicamente in Cina è stato più difficile trovare reperti fossili poiché il paese ha subito un ampio sviluppo urbano, ha dichiarato la paleontologa Dr Lida Xing, che ha lavorato alla scoperta delle orme dei sauropodi. Di conseguenza, Xing e colleghi sono attrezzati e preparati per visitare entro 24 ore un sito scoperto, in modo da non perdere opportunità per ulteriori indagini.

La scoperta delle impronte contribuisce a ciò che alcuni paleontologi chiamano "una rinascita fossile" nel paese, nonostante in questo luogo siano stati trovati alcuni reperti molto antichi e significativi per la scienza. Allo stesso tempo i sauropodi - le creature protagoniste della scoperta - potrebbero essere ancora più grandi di quanto considerato in passato.