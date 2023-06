Un fossile di 240 milioni di anni fa è stato trovato... decapitato!

I resti fossili di alcuni rettili molto particolari, sono stati individuati ed analizzati da un team di ricerca guidato da Stephan Spiekman, direttamente dal Museo di Storia naturale di Stoccarda. Scopriamo insieme i risultati pubblicati sulla prestigiosa rivista Current Biology.

Si tratta nello specifico non di uno, ma di ben due esemplari di Tanystropheus, ovvero rettili caratterizzati da un collo particolarmente lungo e sottile. A quanto pare dunque, questa volta non è stato trovato alcun coccodrillo gigantesco decapitato.

Collocabili nel Triassico, i due esemplari appaiono decisamente diversi tra loro. Il primo misurava infatti circa un metro e mezzo, mentre il secondo raggiungeva addirittura i 6 metri di lunghezza. La domanda sorge a questo punto spontanea: quale predatore è stato in grado di colpirli tanto violentemente da decapitarli letteralmente?

Probabilmente è ancora presto per avere una risposta, che potrebbe non arrivare mai. Ciononostante, a differenza dei dinosauri dai colli lunghi, i paleontologi in passato avevano già ipotizzato che questa inusuale caratteristica costituisse un punto debole per l’animale, rendendoli facili prede.

I resti analizzati dagli scienziati, includono diverse vertebre e (ovviamente) la testa. Gli stessi autori ritengono infatti che il predatore sconosciuto, dopo aver decapitato le povere vittime, ha preferito cibarsi dell’intero corpo, "risparmiando" la testa. Sebbene possa apparire come un evento piuttosto comune in natura, non è esattamente così.

"Nella vasta documentazione di fossili non c'erano finora prove di decapitazione o di qualsiasi altro tipo di attacco mirato al collo", afferma infatti con fierezza lo stesso Spiekman.