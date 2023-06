Questo è il più grande fossile di ammonite mai trovato ed è gigantesco

I fossili di ammonite possono essere trovati nelle collezioni di tutto il mondo. Il pezzo da record, però, è stato scovato in Germania nel lontano 1895. Parliamo di Parapuzosia seppenradensis, un vero e proprio colosso che misurava ben 1,8 metri.

Nella loro vita, queste creature potevano raggiungere diametri di 2,5-3,5 metri e raggiunsero il loro apice durante il tardo Giurassico. Possono essere trovate di tutte le forme e dimensioni ed oggi l'animale più simile è sicuramente il nautilus (no, non il sottomarino)... ma stranamente non è il loro parente più stretto.

Le ammoniti sono effettivamente più strettamente legate alla sottoclasse Coleoidea, che include polpi, calamari e seppie. Dal momento che il più grande fossile è stato scoperto oltre un secolo fa e non ne abbiamo trovati molti altri di dimensioni simili è nato un dubbio: per quale motivo non sono stati trovati altri resti così?

Quello che sappiamo è che se vuoi cercare i più grandi fossili di ammoniti sulla Terra, devi puntare su entrambe le sponde dell'Atlantico. Sia l'Inghilterra che il Messico sembrano avere una concentrazione insolitamente alta di gusci adulti, che appaiono molto diversi quando sono piccoli. Questi luoghi erano forse i punti di ritrovo o di schiusa di questi straordinari esseri.

La presenza di predatori marini, nel frattempo, potrebbe spiegare perché alcune specie si siano sviluppate così grandi: più eri grosso, meno probabilità avevano di mangiarti in un sol boccone. Tuttavia, anche le ammoniti più grandi avevano un limite, poiché crescevano fino a un certo punto e poi iniziavano a ridursi, ma fortunatamente uno di questi esemplari è stato trovato dagli scienziati al suo "massimo splendore".