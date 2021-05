Questo potrebbe essere il fossile di un animale multicellulare più antico di sempre

Nelle Highlands scozzesi è stato scoperto un minuscolo fossile che potrebbe essere l'anello mancante nella storia evolutiva degli animali. Datato a circa 1 miliardo di anni fa, il fossile mostra prove di due tipi di cellule nettamente diverse e sembra appartenere a un antico organismo da qualche parte tra animali unicellulari e multicellulari.

Si tratta, quindi, del fossile più antico mai trovato fino ad oggi. "Le origini della complessa multicellularità e l'origine degli animali sono considerati due degli eventi più importanti nella storia della vita sulla Terra, la nostra scoperta getta nuova luce su entrambi", afferma il paleobiologo Charles Wellman dell'Università di Sheffield nel Regno Unito.

I fossili, che misurano meno di 30 micrometri di diametro, sono stati trovati nella Formazione Diabaig a Loch Torridon, un ambiente lacustre risalente a 1 miliardo di anni fa. Il nuovo organismo, denominato Bicellum brasieri, è così ben conservato in molteplici fossili che la sua struttura era chiaramente visibile (così come potrete osservare in calce alla notizia).

Sono stati identificati altri organismi multicellulari dello stesso periodo, inclusi funghi e alghe, ma la morfologia del Bicellum, affermano i ricercatori, è più coerente con l'Holozoa, il gruppo che contiene gli animali e i loro parenti unicellulari più stretti. Il Bicellum brasieri, quindi, potrebbe essere un pezzo importante dell'evoluzione animale della Terra e potrebbe farci capire le origini di alcuni tratti esibiti da animali complessi.

"La scoperta di questo nuovo fossile ci suggerisce che l'evoluzione degli animali multicellulari è avvenuta almeno un miliardo di anni fa e che i primi eventi prima dell'evoluzione degli animali potrebbero essersi verificati in acqua dolce come i laghi piuttosto che nell'oceano", afferma infine Wellman.