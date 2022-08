Il fossile di dinosauro più grande d'Europa scoperto nel giardino di un uomo per caso

Non capita di certo tutti i giorni di trovare nel proprio giardino di casa un fossile di dinosauro. Figuratevi se quest'ultimo è forse il fossile più grande d'Europa. Tutto ha inizio nel 2017, quando il proprietario di questa struttura in Portogallo ha iniziato a trovare frammenti ossei durante alcuni lavori nel suo cortile.

I ricercatori hanno effettuato la prima campagna di scavo quello stesso anno a Pombal e sono tornati quest'anno per districarsi ulteriormente tra gli antichi resti. Le loro ricerche hanno dato i frutti sperati: è stato portato alla luce, infatti, lo scheletro di una bestia di circa 24 metri seppellita sotto una comune abitazione; altre volte, invece, rivelazioni del genere vengono fatte nei ristoranti.

Le ossa di dinosauro appartengono molto probabilmente - ma lo sapremo dopo delle analisi approfondita - a un sauropode, dinosauro che aveva il collo più lungo di quello delle giraffe. Il fossile è anche in condizioni piuttosto buone... considerando l'età delle ossa di circa 100 milioni di anni!

"Non è facile trovare tutte le costole di un animale come questo, figuriamoci in questa posizione, mantenendo la loro posizione anatomica originale", ha affermato entusiasta Elisabete Malafaia, ricercatrice post-dottorato presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Lisbona. "Questa modalità di conservazione è relativamente rara nella documentazione fossile di dinosauri, in particolare sauropodi."