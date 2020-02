Questo fossile documenta il tentativo di caccia fallito di un antico dinosauro

La scoperta di un fossile, in Germania, è come una specie di istantanea, una fotografia, quasi, in cui si ritrae il tentativo di caccia fallito di uno pterosauro ai danni di un antico calamaro.

Quello che ha scoperto un gruppo di scienziati dell’Università britannica di Leicester e dell’Università della Germania Ruhr-University Bochum è un fossile più unico che raro in cui si vede un tentativo di caccia fallito di una specie di pterosauro ai danni di un calamaro. Come ci dicono gli scienziati nella ricerca pubblicata su Scientific Report, il fossile è stato ritrovato a Solnhofen Archipelago, in Baviera, Germania, e risale a circa 150 milioni di anni fa. Il fossile ritrovato appartiene ad un calamaro e si può notare che, all'interno di quello che doveva essere il suo corpo, si trova il dente di una specie di pterosauro (Rhamphorhynchus muensteri) che, evidentemente, lo stava cacciando.

Il corpo del calamaro si è conservato così bene che è possibile notare non solo la sacca dell’inchiostro, ma anche resti dell’inchiostro stesso. Dalle prime misurazioni sembra che l’animale marino fosse lungo poco meno di 30 cm (28,5 cm per la precisione) mentre il suo predatore volante misurava 1,26 metri di lunghezza ed aveva un’apertura alare di 1,81 metri. Da questo punto di vista si può intuire che le dimensioni della preda, modeste rispetto a quelle del predatore, hanno reso la caccia relativamente facile, anche se qualcosa è, probabilmente, andato storto per l’animale volante. Studiando l’angolazione con la quale il dente si trova all'interno del corpo del calamaro, gli scienziati hanno intuito che lo pterodattilo cacciasse il calamaro sulla superficie dell’acqua.

Qualcosa, tuttavia, non ha funzionato e il predatore non solo non è riuscito a catturare la preda ma ha perso anche un dente che è rimasto incastrato nel corpo del calamaro. Non si sa se il calamaro morì dopo l’attacco, tuttavia il fatto che si sia conservato come fossile ha fatto sì che il tentativo di caccia fallito venisse immortalato come una specie di arcaica istantanea.

Credit immagine in coda: @ Hoffmann et al, 2020, Scientific Reports