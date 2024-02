Fossile di un 'drago cinese' di 240 milioni di anni fa riscrive la storia

Gli scienziati hanno recentemente fatto un "viaggio indietro nel tempo" fino alle acque dell'antica Cina del Triassico, e qui hanno ricomposto i resti di un rettile marino dal fascino leggendario, tanto da essere paragonato ai draghi mitologici cinesi.

Questa creatura, battezzata Dinocephalosaurus orientalis, si estendeva per ben 5 metri di lunghezza, dominando gli oceani del sud-ovest cinese con un'eleganza straordinaria che solo ora viene pienamente compresa grazie al lavoro minuzioso dei paleontologi (non è la prima volta che un fossile viene chiamato drago).

Sebbene il Dinocephalosaurus fosse già noto dal 2003, solo di recente il recupero di resti più completi ha permesso di assemblare un esemplare che ne mostrasse l'aspetto nella sua interezza, rivelando un collo incredibilmente lungo che conferisce all'animale un'aria da vero drago. Questa scoperta, frutto dell'assemblaggio di sette reperti trovati nella provincia di Guizhou, luogo già famoso per i suoi ritrovamenti paleontologici, apre una nuova finestra su un mondo preistorico di meraviglie e misteri.

"La scoperta ci permette di ammirare per la prima volta questo animale dal lungo collo, aggiungendosi alle numerose meraviglie del Triassico che continuano a stupire gli studiosi" ha commentato il dottor Nick Fraser, sottolineando come l'aspetto affascinante dell'animale richiami l'immaginario del drago cinese.

Un progetto di ricerca internazionale, durato oltre un decennio a Pechino, ha portato alla luce questi straordinari fossili, svelando un rettile preistorico adattato alla vita oceanica, come dimostrato dalle sue zampe palmate e dalla dieta a base di pesce, evidenziata dai resti ossei ritrovati nella zona dello stomaco.

Contrariamente a quanto si possa pensare, questa specie non è imparentata con i plesiosauri - dei veri e propri "mostri marini" - ma rappresenta una diramazione evolutiva distinta. La Cina continua a essere un terreno fertile per la paleontologia, offrendo scoperte che non cessano di affascinare e di arricchire la nostra comprensione del passato terrestre.

La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh, non fa che confermare l'importanza di questi ritrovamenti per il campo della paleontologia.