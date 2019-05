Trovato il fossile del fungo più antico del mondo, è vissuto un miliardo di anni fa

Dalle profondità di alcuni argini di un fiume canadese, è stata trovata la prova più antica della vita dei funghi sulla Terra. Questo fossile infatti, risale a circa 900 milioni - 1 miliardo di anni fa.

Questa nuova scoperta, ha fatto infatti rivalutare il periodo di apparizione della vita sulla Terra in passato. Nonostante alcune forme di vita microbica trovate siano molte più vecchie del fungo in questione, il fossile più vecchio di un fungo conosciuto è datato 407 milioni di anni.

Il fossile, ben tenuto e conservato, è stato trovato nella Grassy Bay Formation, ed è stato chiamato Ourasphaira giraldae. I ricercatori sono riusciti a distinguere i filamenti multicellulari che costituiscono il micelio di un fungo.

Ma la prova definitiva è stata data utilizzando la spettroscopia in trasformata di Fourier, che ha rivelato la presenza di chitina, un composto presente nelle pareti cellulari dei funghi. "La combinazione della morfologia del microfossile, dell'ultrastruttura della parete e della chimica di questi microfossili è coerente con un'affinità fungina", hanno scritto i ricercatori nel loro articolo.

Questa scoperta è stata davvero una sorpresa.. ma non è una sorpresa così grande come si potrebbe pensare. Era risaputo che i funghi fossero già presenti alla formazione delle prime piante 500-600 milioni di anni fa, e l'orologio molecolare del fungo ci aveva già suggerito che queste forme di vita sarebbero potute essere in circolazione molto tempo prima.

L'orologio molecolare è una tecnica utilizzata per stimare il tempo che è trascorso dalla separazione tra due specie, a partire dallo studio delle differenze esistenti nel DNA o nelle sequenze amminoacidiche di alcune proteine.

Questa scoperta risolve quindi questa discrepanza che gli scienziati non riuscivano a spiegare, e porta indietro l'introduzione sulla Terra del supergruppo Opisthokonta (un ampio gruppo di specie che comprendono animali e funghi).

Questa scoperta, affermano gli scienziati, migliorerà la nostra comprensione dell'evoluzione della prima biosfera. Ultimamente sono state fatte grandi scoperte riguardanti i fossili, come quelli di una nuova presunta specie umana e del secondo dinosauro con le ali.