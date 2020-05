Questo fossile immortala una lotta per la sopravvivenza di 200 milioni di anni

Sono stati trovati i fossili di una preda e del suo cacciatore, quest’ultimo simile ad un calamaro, ancora intrecciati in quella che è un’antica lotta per la sopravvivenza avvenuta 200 milioni di anni fa.

Quasi come se fosse un’antica istantanea vecchia di duecento milioni di anni, gli scienziati dell’Università di Plymouth e del Kansas hanno studiato una roccia al cui interno si trovano i fossili, ancora attorcigliati nella lotta per la sopravvivenza, di una preda e del suo predatore. Il fossile è stato scoperto nella zona Sud dell’Inghilterra ed è chiaramente visibile la lotta tra un pesce, simile ad una aringa, ed un predatore simile ad un calamaro. Le due specie si chiamano, rispettivamente, Dorsetichthys bechei e Clarkeiteuthis montefiorei e la loro lotta per la sopravvivenza è rimasta immortalata nella roccia fino ai nostri giorni. Osservando il fossile si può notare come il calamaro sia avvinghiato, con i suoi tentacoli, al corpo del pesce che sta, decisamente, avendo la peggio nello scontro tanto che, si può notare, la testa del piccolo pesciolino è stata completamente distrutta dalla forte bocca a forma di becco del predatore.

Nonostante siano passati circa duecento milioni di anni dal fatale combattimento si può notare, osservando il fossile, che il combattimento doveva essere stato alquanto cruento e violento ed ha visto entrambe le specie perire e, alla fine, rimanere in eterno insieme come fossili. Ovviamente, reperti del genere sono estremamente rari. Non capita molto spesso, infatti, che due specie diverse rimangano fossilizzate come riprese da un’antica foto, un’istantanea, durante un’azione di caccia. Ma come è possibile che anche il calamaro, il predatore, sia morto durante la caccia se stava chiaramente avendo la meglio sul pesce?

Gli scienziati hanno avanzato alcune ipotesi: è probabile che la preda fosse troppo grande per la bocca del predatore e che sia, quindi, rimasta incastrata all'interno della bocca del calamaro uccidendolo…una specie di vendetta post-mortem. L’altra ipotesi prevede che il calamaro, volendosi allontanare dallo sguardo di altri predatori più grandi di lui, si fosse adagiato e nascosto sul fondale marino che forse si trovava in acque poco ricche di ossigeno che lo hanno asfissiato fino a provocarne la morte. In entrambi i casi, una volta raggiunto il fondale marino, i sedimenti che si sono accumulati sopra le due creature hanno fatto sì che venissero preservate fino ai giorni nostri.

Credit immagini: Malcom Hart, Proceedings of the geologists’ association