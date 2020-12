Ecco a voi il fossile di pitone più antico del mondo

Trovato vicino a un antico lago della Germania di 48 milioni di anni fa, gli scienziati hanno scoperto fossili del più antico pitone mai registrato. Questa scoperta potrebbe far luce sul luogo d'origine di queste creature. La nuova specie, soprannominata Messelopython freyi, suggerisce che i pitoni si siano evoluti in Europa.

"I nostri nuovi fossili sono di gran lunga le più antiche testimonianze di pitoni ed essendo in Europa, supportano un'origine nell'emisfero settentrionale", afferma il co-ricercatore della ricerca Krister Smith, paleontologo dei vertebrati presso il Senckenberg Research Institute di Francoforte, in Germania.

Le dimensioni della creatura? All'incirca quelle dei pitoni di oggi, raggiunge circa 1 metro di lunghezza ed era dotato di circa 275 vertebre; senza contare, inoltre, che viveva fianco a fianco al Boa costrittore (molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole nelle sue spire).

I ricercatori sapevano già che i boa vivevano in Europa durante il primo periodo del Paleogene (da 66 milioni a 23 milioni di anni fa), mentre ora che è chiaro che anche i pitoni vivevano lì, solleva domande su come questi "diretti concorrenti ecologici" siano coesistiti, continua il co-ricercatore Hussam Zaher, professore e curatore di vertebrati presso il Museo di Zoologia dell'Università di San Paolo, in Brasile.

Una domanda che sicuramente sarà risolta continuando a studiare le due creature.