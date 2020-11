Un fossile molto raro apre un nuovo capitolo nella storia dell'evoluzione degli uccelli

Sull'importantissima rivista Nature, un team di ricercatori ha svelato una grande scoperta: un uccello del Cretaceo, vissuto in Madagascar, che offre importanti nuove intuizioni sull'evoluzione della forma del viso e del becco nei precursori degli uccelli moderni. Un nuovo "capitolo" sull'evoluzione di questi incredibili creature.

La nuova scoperta, chiamata Falcatakely (appartenente a un gruppo estinto di uccelli chiamato Enantiornithes), aveva un grande becco - a forma di falce - che rappresenta una forma del viso completamente nuova negli uccelli del Mesozoico. La specie è nota per un unico cranio ben conservato, quasi completo, sepolto in una colata fangosa di detriti circa 68 milioni di anni fa.

A causa delle loro ossa leggere, trovare resti di uccelli ben conservati può considerarsi una vera rarità... per non parlare dei loro teschi. Il Falcatakely è la seconda specie di uccelli del Cretaceo scoperta in Madagascar e, sebbene parte del cranio rimare incastonato nella roccia, la conservazione rivela molti dettagli importanti.

"Quando la faccia ha cominciato a emergere dalla roccia, sapevamo che era qualcosa di molto speciale, se non del tutto unico", sottolinea Patrick O'Connor, professore di anatomia e neuroscienze presso la Ohio University e autore principale dello studio. "Gli uccelli mesozoici con facce così alte e lunghe sono completamente sconosciute, con Falcatakely che offre una grande opportunità per riconsiderare le idee sull'evoluzione della testa e del becco nel lignaggio che porta agli uccelli moderni".

La scoperta è senza precedenti, poiché le ossa che compongono la faccia della creature erano organizzate in modo abbastanza diverso da quelle di qualsiasi dinosauro. La forma del becco dell'uccello mesozoico è molto simile a tucani e buceri, nonostante fossero molto lontanamente imparentati.

