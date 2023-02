Questo fossile ha riscritto la storia geologica indiana ma qualcosa è andato storto

Un rapporto nel 2020 pubblicato sulla rivista Gondwana Research parlava di un fossile capace di colmare una delle lacune più importanti della storia geologica dell'India. Purtroppo, un nuovo articolo sulla stessa rivista ha rivelato che l'affermazione era errata... ma in un modo davvero altisonante.

Andiamo con ordine. Tre anni or sono un team di geologi era in visita in India per partecipare a una conferenza e nel frattempo decise di studiare delle rocce che si trovavano nei Bhimbetka Rock Shelters, sito vicino a Bhopal noto per la sua arte rupestre, ma con un'età geologica incerta. Qui trovarono un fossile di Dickinsonia, animale primitivo che non era mai stato trovato prima in India.

I Dickinsonia sono considerati alcuni dei primi animali conosciuti, in poco tempo sostituiti da organismi più avanzati, ma la presenza del fossile in questo luogo indica che i Bhimbetka Rock Shelters abbiano circa 550 milioni di anni. La scoperta, come potrete immaginare, ha attirato una grande attenzione sia nei media scientifici che in quelli tradizionali.

Tutto è cambiato, però, quando nel 2022 altri scienziati sono andati sul luogo per fare degli studi ancor più approfonditi: l'importante esemplare si era degradato. Era strano che un fossile sia sopravvissuto per più di mezzo miliardo di anni per poi degradarsi in soli 2 anni... ma in realtà c'è stata un'errata diagnosi del reperto durante la scoperta.

Il professor Joseph Meert dell'Università della Florida si è infatti subito reso conto che l'esemplare non era un Dickinsonia, ma un alveare per api giganti, come molti altri nella zona, sepolto in profondità nella roccia ed esposto solo di recente a causa dell'erosione.

Sbagliare è umano (ed ecco i bias più comuni che ci fanno cadere in errore).