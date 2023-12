Trovato un fossile di tirannosauro insieme al suo ultimo pasto: ecco cosa mangiavano

Un gruppo di ricercatori ha riportato alla luce un fossile di Tirannosauro, risalente a 75 milioni di anni fa, al cui interno si trovano i resti conservati di piccole creature; si tratta della prima scoperta di questo genere, e potrebbe rivelare molto su come vivevano questi predatori.

Nello specifico, si tratta di un giovane Gorgosaurus libratus (strettamente imparentato con il T. Rex), di circa 7 anni di età. Nella sua gabbia toracica sono visibili gli arti di due piccoli dinosauri simili ad uccelli, chiamati Citipes.

"Ora sappiamo che questi tirannosauri adolescenti si cibavano di piccoli esemplari," ha affermato la Dott.ssa Darla Zelenitsky, dell'Università di Calgary. Grazie a fossili ritrovati in precedenza sapevamo già che i Gorgosauri adulti cacciavano enormi erbivori in branco, ma ora è evidente che i giovani - non ancora pronti a cacciare nello stesso modo - preferivano cibarsi di prede più piccole.

Il fossile è stato trovato originariamente nel 2009, ma solo ora ne abbiamo scoperto i dettagli; "la roccia all'interno della gabbia toracica è stata rimossa per rivelarne il suo interno," spiega il Dott. Therrien, coautore dello studio. "Ed ecco che sono comparse due gambe posteriori complete di dinosauri, entrambi sotto il primo anno di età."

In definitiva si tratta di un esemplare decisamente unico, che dimostra le profonde differenze strategiche dei Gorgosauri giovanili. "I giovani erano molto più leggeri, con gambe più lunghe [in proporzione] e denti affilati come lame," aggiunge Therrien. "I denti degli adulti erano più arrotondati, gli chiamiamo 'banana killer'".

I ricercatori spiegano anche che se i dinosauri fossero vivi ancora oggi, dovremmo preoccuparci degli esemplari giovanili poiché più veloci, rispetto a quelli più grandi come il T. Rex visto in Jurassic Park.