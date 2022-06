Finalmente, grazie ai fossili, abbiamo capito perché le giraffe hanno il collo lungo!

È sempre stato dato per scontato che l'iconico collo della giraffa si sia evoluto per raggiungere foglie a cui altri mangiatori di piante non possono accedere. Questa analisi fu alla base della “selezione naturale” darwiniana.

Ciò che sembrava ovvio a Charles Darwin da allora ha attirato una grande attenzione, con alcuni biologi che hanno proposto che quelle vertebre estese non sono per l’alimentazione, ma piuttosto armi da guerra maschili nella battaglia per l'amore.

Uno studio basato sul cranio e sulle vertebre di un antico erbivoro ora aggiunge nuove prove alla discussione, concludendo che un pascolatore simile a una giraffa aveva davvero il collo esteso costruito per colpire.

Le ossa fossilizzate furono scoperte nel nord della Cina più di 20 anni fa dal paleontologo Jin Meng, oggi curatore dell'American Museum of Natural History di New York City. Una nuova analisi della scoperta di Meng e dei suoi colleghi ha rivelato caratteristiche del mammifero che potrebbero aiutarci a comprendere meglio le forze coinvolte nello sviluppo dell'anatomia unica della giraffa.

Prende il nome da una mitica capra unicorno nella tradizione cinese, il Discokeryx xiezhi appena descritto era identificato come un antico membro della superfamiglia Giraffoidea che vagava nella savana del Miocene circa 17 milioni di anni fa.

Ciò che spicca di più di D. xiezhi non sono le proporzioni gracili, ma piuttosto una corporatura robusta con un teschio che ricorda l'elmo di un soldato medievale. Piatto, largo e leggermente teso, è il tipo di copricapo perfetto per resistere a uno o due scontri con un rivale.

Per verificare la loro ipotesi che il cranio di D. xiezhi fornisse vantaggi nei conflitti fisici, il gruppo di ricercatori ha utilizzato una tecnica matematica per misurare le forze potenziali che il cranio e le vertebre potrebbero sopportare in varie collisioni. Hanno scoperto che la struttura specifica delle ossa e delle loro articolazioni era in grado di resistere a una violenza straordinaria, forse più di qualsiasi altro animale conosciuto con una testata.

Anche se solo lontanamente imparentato con le giraffe moderne, la scoperta implica che il combattimento testa a testa non sarebbe un comportamento nuovo per questo ramo del regno animale. "Sia le giraffe viventi che il Discokeryx xiezhi appartengono alla Giraffoidea, una superfamiglia", afferma il primo autore dello studio, il paleontologo dell'Accademia cinese delle scienze Wang Shi-Qi.

"Sebbene la morfologia del cranio e del collo differiscano notevolmente, entrambi sono associati alle lotte di corteggiamento maschili ed entrambi si sono evoluti in una direzione estrema".

L'habitat in cui si è trovato D. xiezhi somigliava molto alle praterie aperte in cui le moderne giraffe si sono evolute per adattarsi, suggerendo ulteriormente comportamenti condivisi. "Isotopi stabili dello smalto dei denti hanno indicato che Discokeryx xiezhi viveva in praterie aperte e potrebbe essere migrato stagionalmente", afferma Meng.

Non c'è un modo semplice per dimostrare con certezza il tipo di pressioni che agiscono per spingere e modellare le caratteristiche di un organismo. Ancora più importante, la selezione naturale non è discriminante quando si tratta di scopo. Se un collo lungo aiuta a combattere, nutrire e fuggire i predatori senza compromettere troppo la forma fisica, rimarrà nel tempo.