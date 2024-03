Quali sono i fossili italiani più importanti e dove sono stati trovati?

L'Italia è nota per i suoi ricchi tesori archeologici, ma anche in campo paleontologico ha dato un grosso contributo alla ricerca. Alcuni dei fossili che sono stati trovati in Italia sono infatti considerati fra i più importanti dell'Europa e hanno aiutato a carpire i segreti della natura.

Tra i fossili più noti in assoluto abbiamo lo scheletro del giovane esemplare di Scipyonix samniticus, un teropode che visse in Campania nel Cretaceo inferiore. Questo dinosauro è stato il primo ad essere scoperto in Italia - precisamente a Pietraroja, in provincia di Benevento - e ha consentito alla scienza di comprendere come anche il Mediterraneo potesse essere un potenziale sito di ricerca dove effettuare scoperte inerente i dinosauri.

Fino al momento della sua scoperta, avvenuta tra gli inizi degli anni Ottanta e i primi dei Novanta, infatti, la paleontologia dubitava fortemente che il Mediterraneo - ed in particolare l'Italia - potesse ospitare i reperti fossili di questi rinomati rettili preistorici. Secondo questa vecchia convinzione, maturata a seguito delle informazione geologiche tramandate dagli inizi del Novecento, nel nostro paese era possibile scoprire gli scheletri di rettili marini, di antichi invertebrati paleozoici e le piste di alcuni dinosauri insulari , ma non vi era possibile trovare delle ossa appartenuti a questi animali, a seguito della particolare conformazione del nostro paese durante il Mesozoico.

Si credeva infatti che un territorio frammentato in varie isole - com'era al tempo l'Italia quando vivevano i dinosauri - non potesse offrire molto opportunità ad un animale terrestre (tra l'altro così piccolo come lo Scipyonix) di trovare un ambiente adatto per la sua fossilizzazione. La scoperta del piccolo teropode cambiò tuttavia tutto e da lì in avanti i paleontologi hanno cominciato a cercare più intensamente dinosauri in Italia, con molteplici successi. Fra tutti, è da segnalare la scoperta nel 2000 del Saltriovenator, un grosso ceratosauro ritrovato nel comune di Saltrio in Lombardia.

Un altro reperto molto importante per la storia della paleontologia e del nostro paese è Ötzi, la mummia dell'Età del rame di 5300 anni trovata nell'Alto Adige. Scoperto nel 1991, Ötzi ha permesso agli scienziati di scoprire come vivevano gli antichi abitanti dell'Europa post glaciale e ci ha fornito uno spaccato molto importante delle prime comunità umane, capaci d'insidiarsi in un territorio così complesso come quello alpino. Recentemente, un gruppo di esperti ha persino deciso di capire quale tecnica utilizzasse Ötzi per realizzare i propri tatuaggi.

Essenziali per conoscere appieno l'evoluzione dei nostri parenti più prossimi - gli uomini di Neanderthal - i fossili rivenuti nel Circeo, ma anche ad Altamura in Puglia o dentro la Caverna delle fate, in Liguria, sono considerati fra i ritrovamenti umani più rilevanti del continente, poiché hanno consentito di capire i movimenti di distribuzione di questa specie, durante le fasi finali dell'era glaciale.

Da segnalare sono anche i ritrovamenti effettuati in Sicilia, presso la Riserva naturale orientata di Monte Pellegrino e del Parco della Favorita, a Palermo, che hanno consentito di scoprire l'antica fauna preistorica dell'isola e una delle più antiche caverne decorate dalla nostra specie (la Grotta dell'Addaura), come il giacimento fossilifero di Bolca, considerato il più ricco del mondo, o di Rovereto, dove sono presenti ben 90 piste fossili di dinosauri.

Infine, per concludere questa piccola carrellata di fossili, non si può non menzionare la scoperta dell'Oreopithecus bambolii, una piccola scimmia risalente al Miocene, in alcuni siti fossiliferi della Toscana e della Sardegna. Questa specie è una delle più antiche scimmie conosciute da cui deriva l'albero filogenetico dell'uomo ed è considerata una delle scimmie basali, da cui si sono evoluti la maggioranza dei primati africani ed europei.

