Dei ricercatori hanno forse trovato una nuova specie umana di 50.000 anni fa

In una grotta nelle Filippine, i ricercatori hanno fatto una notevole scoperta di ossa e denti fossili. Questi resti sembrano provenire da una nuova specie umana vecchia almeno 50.000 anni, ed è stata chiamata Homo luzonensis.

L'Homo luzonensis viveva contemporaneamente all'Homo floresiensis (chiamati Hobbit di Flores a causa della loro bassa statura). Queste ossa fossili trovate, sono molto simili a quelle di altre specie di Homo, ma "se si prende l'intera combinazione di caratteristiche dell'Homo luzonensis, nessun'altra specie di Homo è simile", afferma il coautore dello studio, Florent Détroit.

Ci vorranno più studi per confermare se questa sia effettivamente una nuova specie, ma se fosse vero, aggiungerebbe un'altra svolta alla storia dell'evoluzione umana in Asia. I ricercatori hanno scavato nella Caverna di Callao di Luzon nel 2007, nel 2011 e nel 2015, trovando una dozzina di fossili di H. luzonensis, tra cui sette denti, cinque dei quali provenivano da un solo individuo.

Per datare quanti anni avessero i fossili, gli scienziati hanno analizzato il decadimento radioattivo dell'uranio in un dente, e quest'ultimo suggeriva che i resti avevano almeno 50.000 anni. Da un certo punto di vista, i denti di questa specie erano simili agli uomini moderni, contrariamente alla dita dei piedi curve, caratteristica che indica che questi individui avrebbero potuto arrampicarsi sugli alberi.



Alcuni scienziati affermano che è ancora troppo presto per considerare questi resti come "una nuova specie di homo". Il gruppo di Détroit non ha ancora estratto il DNA dai fossili, e fin quando non lo faranno, la vera identità di questi fossili rimarrà un mistero.

I fossili hanno un mix di caratteristiche che la squadra trova distintive, ma forse quel mix proviene da due o più incroci di specie di Homo; se ciò fosse vero, significherebbe che i fossili non appartengono ad una nuova specie, ma ad una specie ibrida.

Le scoperte sui fossili si fanno più intense ultimamente, dopo il "Mini" T-Rex, è stata scoperta una nuova specie di dinosauro con le ali, il secondo del suo genere.