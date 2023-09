Dei fossili umani sono stati portati nello spazio e alcuni scienziati sono indignati

L'8 settembre 2023, il miliardario di origine sudafricana Timothy Nash ha infilato con disinvoltura un piccolo contenitore in fibra di carbonio nella tasca dei suoi pantaloni cargo, prima di salire a bordo di un velivolo della Virgin Galactic diretto verso lo spazio suborbitale.

All'interno del contenitore c'era una clavicola di 2 milioni di anni fa, proveniente da un ominino noto come Australopithecus sediba, e un osso del pollice di 300.000 anni fa, proveniente dall'ominino Homo naledi (il protagonista di un controverso documentario Netflix).

"Questi fossili rappresentano individui vissuti e morti centinaia di migliaia di anni fa che probabilmente guardavano le stelle con meraviglia, proprio come facciamo noi", spiega il paleoantropologo Matthew Berger, che ha scoperto i resti di A. sebida e che ha consegnato le ossa a Nash durante una cerimonia prima del volo.

I fossili sono tornati a casa sani e salvi ma l’episodio ha scatenato le critiche di molti scienziati. "Sono inorridita dal fatto che sia stato concesso loro un permesso", ha scritto su X Sonia Zakrzewski, bioarcheologa dell'Università di Southampton, "Questa NON è scienza".

"È uno scherzo", ha commentato l'archeologa Danika Parikh dell'Università di Cambridge, "o gli antichi resti umani del Sudafrica sono davvero stati portati nello spazio? E non per uno scopo di ricerca, ma per divertimento e pubblicità?"

Secondo Natalie Kendrick, responsabile del patrimonio Heritage Western Cape, l'unico motivo per cui questi resti sono stati autorizzati ad andare nello spazio è che non sono stati considerati "umani" ma paleontologici. L’archeologa lamenta il fatto che il codice etico che ci impone di trattare i cadaveri con dignità sembra non applicarsi a queste ossa.

Secondo la Wits University, che ha fornito i reperti per il volo, i fossili sono stati scelti con cura per il viaggio nello spazio perché appartengono agli ominini più documentati esistenti. Ma è anche vero che i moderni progressi tecnologici consentono ai ricercatori di osservare i fossili in modi nuovi e anche i resti più ben studiati potrebbero ancora nascondere segreti nascosti.