Fossili viventi: ecco 5 creature che non sono cambiate in milioni di anni

Quando si parla di fossili viventi, si indicano le specie di animali (e vegetali) che non hanno subito cambiamenti evolutivi significativi per diversi milioni di anni, rimanendo pressocché invariati rispetto ai loro antenati del passato.

Il termine "fossile vivente" fu coniato da Charles Darwin nel 1859, per descrivere le specie simili agli esemplari dei reperti fossili. Ovviamente il corso dell'evoluzione non si arresta mai, ma queste creature somigliano in tutto e per tutto ai loro antenati; vediamone alcuni.

Il Celacanto

Forse l'esempio più iconico del termine, questo straordinario e raro pesce si trova solo nelle acque più profonde al largo dell'Africa e dell'Indonesia. Gli scienziati ritenevano che si fosse estinto 65 milioni di anni fa, prima di scoprirlo oltre le coste del Sud Africa, nel 1938. Come sappiamo, questi pesci sono sopravvissuti ad un'estinzione di massa - e forse più d'una - dopo la loro comparsa 400 milioni di anni fa.

I Limulidi

Nel mondo anglosassone sono conosciuti come "granchi a ferro di cavallo", e appaiono nei resti fossili datati a 300 milioni di anni fa, il che li rende più antichi persino dei dinosauri non-aviani. Questi crostacei hanno un esoscheletro resistente e 10 zampe per muoversi sul fondale marino; il loro sangue è fondamentale nella ricerca medica, in particolare per lo sviluppo dei vaccini.

L'Ornitorinco

Il famoso e amato ornitorinco è uno degli animali più unici del pianeta (tra le sue stranezze, abbiamo scoperto che sono biofluorescenti), ma forse non tutti sanno che nuotava già nelle acque dolci del Cretaceo, circa 110 milioni di anni fa.

Il Coniglio di Amami

Il coniglio di Amami è una specie nativa del Giappone, purtroppo a rischio di estinzione. Si ritiene che sia l'ultima specie vivente di un gruppo di conigli primitivi, andati persi durante il Pleistocene (tra i 2,6 milioni e gli 11,000 anni fa). Oggi si contano solo 5000 esemplari ancora in vita, su due piccole isole al largo del Giappone.

L'Albero Gingko

Rimanendo nella terra del Sol Levante, occorre menzionare anche un esponente del mondo vegetale, il Ginkgo biloba. Questo antico albero è incredibilmente resiliente, e i resti fossili delle sue foglie mostrano che è rimasto praticamente lo stesso da 200 milioni di anni; è una delle specie di alberi più antiche del pianeta.