Fossili di vongole ci forniscono la prova di un possibile impatto meteoritico con la Terra

All'interno di alcune vongole fossilizzate, sono state trovate dozzine di sfere di vetro minuscole e ricche di silice, grandi non più di qualche millimetro. Queste perle sono create dal calore e possono formarsi in seguito di attività vulcanica o industriale, ma in questo caso c'è un grosso problema.

Nel luogo in cui sono stati trovati questi fossili non sono presenti rocce vulcaniche e, cosa più importante, non ci sono vulcani. Inoltre, visto che i fossili risalgono al Plio-Pleistocene (un periodo compreso tra 5 milioni e 12.000 anni fa), quasi sicuramente non sono stati creati dall'attività industriale.

La creazione di queste perline, secondo gli studi, è da attribuire a un meteorite. Quando una pietra cosmica colpisce la Terra, il raffreddamento dei detriti nell'atmosfera crea i cosiddetti "microtektiti", minuscole perle di vetro che ricadono poi sul pianeta.

La scoperta è da attribuire a Mike Meyer, dell'Università di Harrisburg, nel 2006 (allora uno studente). Nella ricerca di fossili per un progetto, lo studente iniziò a trovare piccole sfere di vetro all'interno di alcune conchiglie (Mercenaria campechiensis).

Ne raccolse all'incirca 83, e conservò queste palline in una scatola, per 10 anni. Una volta diventato professore, Meyer decise di analizzare queste strane sfere, piccole quanto un granello di sabbia, mediante la microscopia ottica, la petrografia e la microscopia elettronica a scansione (SEM).

Dimensioni, forma e composizione chimica erano diverse dalle particelle di cenere di carbone industriale e dalle particelle vulcaniche. Un'elevata abbondanza di sodio nelle sfere escludeva inoltre i micrometeoriti, i candidati più probabili erano i microtektiti.

Queste perle, potrebbero essere la prova di un singolo scontro o di numerosi impatti meteoritici. Purtroppo la cava da cui hanno origine i fossili (in Florida) non può più fornire risposte, visto che è stata trasformata in un complesso residenziale.