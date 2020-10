Questa foto da 826,9 megapixel è stata nominata il panorama subacqueo più grande del mondo

Un'immagine che il fotografo brasiliano Marcio Cabral - noto per i suoi incredibili lavori - ha scattato nel 2018 è stata recentemente nominata il più grande panorama sottomarino del mondo dal Guinness World Records.

La fotografia è formata da 826,9 megapixel, battendo il suo precedente record di 495 megapixel, ed è stata scattata nella Lagoa Misteriosa del Brasile. La Lagoa Misteriosa (letteralmente "Lago Misterioso") si trova sul fondo di una dolina nella città di Jardim. Nessuno ha mai raggiunto il fondo di questo incredibile lago con le acque trasparenti.

Per realizzare la fotografia, Cabral ha investito oltre 3.500 dollari in attrezzature tecniche. Con una singola fotocamera e solo pochi accessori, l'esperto ha prodotto un'immagine che misura la bellezza di 14 metri di larghezza e circa 7 metri di altezza. Il panorama a 360 gradi ha richiesto solamente 10 minuti di immersione ma 30 ore di post-produzione. Cabral, infatti, ha unito insieme 28 scatti per creare l'immagine finale.

Un record che non sarà mantenuto per molto tempo, perché lo stesso fotografo ha intenzione di battere il suo primato. Quando? Non dovremmo aspettare molto. Nel 2021 il ​​suo obiettivo è tornare a Lagoa Misteriosa per un nuovo incredibile panorama, ma questa volta ha intenzione di superare il gigabyte (gigapixel, come quella di Shangai). Insomma, non ci resta che attendere e, nel frattempo, ammirare questo incredibile scatto.