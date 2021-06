La foto più adorabile che vedrai oggi: un branco di elefanti che dorme

Tutti gli animali dormono e queste riprese fatte dai droni mostrano un branco di elefanti che si riposano dopo un lungo viaggio. Questi veicoli vengono sempre più utilizzati per tracciare il percorso di certe creature, così da assicurarsi - come in questo caso - se siano al sicuro durante il loro percorso.

La mandria, composta da più di 15 elementi, è in marcia da 15 mesi e sono lontani 480 chilometri dalla loro casa. I pachidermi (che aspirano l'acqua a velocità incredibili) hanno vagato attraverso le aree popolate della provincia dello Yunnan, per poi riposarsi, alla fine, in un campo. In realtà, gli abitanti del luogo non sono stati per nulla contenti di questa marcia (e del riposo).

Le autorità locali, infatti, stimano che gli elefanti abbiano divorato milioni di dollari di raccolti e abbiano persino danneggiato alcuni edifici mentre si spostavano attraverso la provincia. Il branco sembra che stia tornando verso il proprio habitat naturale, che si ritiene sia la Riserva Naturale di Mengyangzi a Xishuangbanna, nella provincia sudoccidentale dello Yunnan.

L'elefante asiatico (Elephas maximus) è considerato "In pericolo" dalla Lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Le creature purtroppo sono in pericolo di estinzione a causa della perdita dell'habitat, del bracconaggio e persino della continua caccia da parte degli umani. Solamente 300 esemplari ci sono in Cina, secondo una stima.