Ecco delle foto delle creature più rare del nostro pianeta

Esistono delle creature su questa Terra davvero impossibili da trovare. Per questo quando vengono osservate - o addirittura fotografate - la notizia fa il giro del mondo. Non è solo questione di "scoop", più gli scienziati osservano queste creature, più possono migliorare la nostra comprensione e lavorare per preservare i loro habitat.

Phyllopteryx dewysea: si tratta di un pesce di mare della famiglia Syngnathidae, che comprende anche i cavallucci marini. Gli scienziati hanno scoperto questa creatura solo nel 2016 al largo della costa dell'Australia occidentale; Gorilla del Cross River: si tratta della prima immagine in assoluto di un gruppo. Stiamo parlando di una specie molto elusiva che, purtroppo, si trova sull'orlo dell'estinzione e vanta pochissimi individui. Solamente 200-300 sono rimasti allo stato brado. Dal 2012, la Nigeria non ha avvistato alcun esemplare. Tuttavia, questa nuova foto, scattata solo il mese scorso, ci segnala che la specie si sta riproducendo correttamente; Rinoceronte di Giava: considerato da molti il più raro rinoceronte del mondo, poiché è rimasta solo una popolazione di appena 58-61 esemplari nel parco nazionale di Ujung Kulon, in Indonesia. Nel video, la creatura viene osservata in video mentre sguazza divertito nel fango, una pratica attuata da queste creature almeno due volte al giorno; Il rinoceronte di Sumatra: una specie grave pericolo di estinzione, che abita solo alcune parti dell'Indonesia. La popolazione è davvero ridotta all'osso; si ritiene che solo circa 80 esemplari vivano allo stato brado in natura. La foto è stata scattata a Delilah nell'aprile 2020, che si trova protetta in un santuario Il calamaro gigante: no, non è una creatura leggendaria. Ancora non si conoscono del tutto a causa delle profondità in cui abitano, ma questi animali esistono davvero, eccome. La foto in questione è stata scattata nel giugno 2019, nell'ambito della spedizione Journey Into Midnight nel Golfo del Messico. È solo la seconda volta che questo gigante viene catturato dal vivo con la videocamera. Martin Pescatore Nano delle Filippine: uno degli uccelli più difficili da osservare al mondo. È minuscolo e può spostarsi rapidamente nella foresta... ciò contribuisce anche alla sua difficoltà nell'individuazione. L'uccello è minacciato dalla deforestazione e sta subendo un "rapido declino della popolazione".