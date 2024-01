La prima foto in assoluto del PC segreto che ha aiutato a vincere la 2° guerra mondiale

Recentemente, l'agenzia di intelligence britannica GCHQ ha svelato immagini inedite del Colossus, il computer che ha giocato un ruolo cruciale nella Seconda Guerra Mondiale. Queste fotografie sono state rilasciate in occasione dell'80° anniversario dell'arrivo della macchina a Bletchley Park, dove iniziò a operare le sue meraviglie.

Il Colossus, il primo computer programmabile, elettronico e digitale al mondo, fu creato dai britannici durante la guerra per decifrare i messaggi tra Adolf Hitler, il suo entourage di nazisti e i generali tedeschi (ecco tre invenzioni avvenute durante il secondo conflitto mondiale).

Il compito principale era decifrare i messaggi radio tedeschi criptati con il cifrario Lorenz. Utilizzando circa 2.500 valvole, il computer riconosceva schemi e svolgeva analisi statistiche per calcolare le impostazioni delle 12 ruote della macchina cifrante, permettendo così di leggere i messaggi codificati.

Uno dei suoi successi più significativi fu rivelare che Hitler era stato ingannato nel credere che l'invasione del D-Day degli Alleati sarebbe avvenuta a Pas De Calais, non in Normandia. Questo atto contribuì al successo degli Alleati durante lo sbarco in Normandia.

Il Colossus fu sviluppato da un team di ingegneri guidato dall'ingegnere della General Post Office britannica Tommy Flowers. Il lavoro di Alan Turing ispirò alcune parti del suo design, sebbene non lavorasse direttamente al progetto. La macchina gigantesca era situata a Bletchley Park, una tranquilla casa di campagna a Milton Keynes che divenne il centro dell'attività di decodifica degli Alleati durante la guerra.

Nonostante la sua enorme importanza storica, il dispositivo rimase un segreto di stato altamente classificato per decenni. La sua esistenza fu rivelata nel 1975, ma solo all'inizio degli anni 2000 furono rilasciate informazioni sostanziali sul progetto al pubblico. Purtroppo, la macchina originale non esiste più. Dopo la guerra, i suoi pezzi furono smantellati per garantire che la tecnologia non cadesse nelle mani dell'Unione Sovietica.

Tuttavia, esiste una ricostruzione completamente funzionante di un computer Colossus che può essere vista al National Museum of Computing a Bletchley Park. Sapete, invece, che il primo computer della storia risale a circa 2.000 anni fa?