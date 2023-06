La foto di questo bizzarro 'insetto con faccia da alligatore' ha fatto il giro del mondo

Siamo certi di una cosa: sulla Terra ci sono così tante creature che conoscerle tutte è (quasi) impossibile. Proprio per questo motivo in un caleidoscopio così grande di colori, forme e specie, alle volte ci sono degli esseri viventi che vengono notati dal grande pubblico a causa della loro peculiarità, come la Fulgora laternaria.

Quest'ultima, diventata virale recentemente grazie a un video su TikTok, viene chiamata anche con il nome di "insetto alligatore" o "dalla testa di arachidi". Questi nomi non ufficiali, come capita spesso, non descrivono propriamente le loro abilità o le loro capacità. La sporgenza sulla parte anteriore dell'insetto non è affatto la testa ma una struttura utilizzata nella difesa dai predatori (a proposito, ma perché spesso sono attratti dalle luci artificiali?).

Tuttavia ai nostri occhi, e soprattutto a quelli dei possibili predatori, a prima vista viene rivelata una falsa faccia da lucertola... che viene utilizzata proprio per dissuadere le lucertole (ghiotte di mosche) dall'attaccare l'insetto. Questa insolita struttura ad "arachidi", infatti, si presenta in molte forme diverse a seconda della specie ed è quella che dà il nome alla creatura.

La Fulgora laternaria può misurare circa 10 centimetri e ha un'apertura alare massima di circa 15 centimetri. Queste ali a loro volta sono dotate di falsi punti oculari, un'altra tecnica di difesa dai predatori, che fanno sembrare i loro strumenti per il volo dei veri e propri occhi per intimidire ogni possibile avversario.

Se siete arrivati fin qua giù allora sarete curiosi di conoscere il Phloeodes diabolicus, coleottero che può resistere allo schiacciamento di un'auto.