La prima foto di un buco nero mette 'alle strette' la teoria della relatività di Einstein

La prima immagine in assoluto di un buco nero supermassiccio pubblicata lo scorso anno ha messo alle strette la teoria della relatività generale di Einstein. Quest'ultima, infatti, è la nostra migliore comprensione della gravità, ma "non funziona" con la meccanica quantistica e sappiamo, quindi, che può essere migliorata.

Come riportato nelle Physical Review Letters, il team dietro questo nuovo test - considerato 500 volte più difficile da battere - ha confrontato le dimensioni dell'ombra di un buco nero ripreso dall'Event Horizon Telescope (EHT) con le previsioni della relatività generale e ha trovato un incredibile livello di similitudine.

"Ci aspettiamo che una teoria completa della gravità sia diversa dalla relatività generale, ma ci sono molti modi per modificarla. Abbiamo scoperto che qualunque sia la teoria corretta, non può essere significativamente diversa dalla relatività generale quando si tratta di buchi neri Abbiamo davvero spremuto lo spazio delle possibili modifiche", ha dichiarato l'autore principale dello studio, il professor Dimitrios Psaltis, dell'Università dell'Arizona.

Questa non è la prima prova: negli ultimi 100 anni la relatività generale ha superato con lode numerosi test. "Utilizzando il misuratore che abbiamo sviluppato, abbiamo dimostrato che la dimensione misurata dell'ombra del buco nero in M87 restringe lo spazio di manovra per le modifiche alla teoria della relatività generale di Einstein di quasi un fattore di 500", spiega il coautore dello studio, il Professor Feryal Özel. "Molti modi per modificare la relatività generale falliscono in questo nuovo test dell'ombra del buco nero".

Molti altri test verranno condotti in futuro e l'EHT sta ricevendo importanti aggiornamenti che consentiranno limiti ancora più precisi della nostra comprensione della gravità.