Questa foto di un carlino all'interno di una risonanza magnetica è diventata virale

L'attore e comico Andy Richter ha recentemente pubblicato una foto su Twitter intitolata "Il carlino del mio amico è andato dal veterinario", ottenendo oltre 130.000 "mi piace" e più di 15.000 retweet sul popolare sito web del canarino blu.

"Se dovessi prendere una torta di carlino e tagliarla per dare un'occhiata nel mezzo, questo è quello che troverai", afferma il veterinario Rory Cowlam all'Independent. I commenti sul post sono molto vari: alcuni hanno trovato la scansione adorabile mentre, per alcuni, è terrificante. Tutto è relativo.

Tuttavia, dietro la foto si nasconde un'amara verità: anni di allevamento selettivo da parte dell'uomo per ottenere i carlini più "teneri" possibili hanno dato alla luce una razza con molti problemi di salute. Il loro aspetto, infatti, presenta alcuni gravi problemi di salute che possono farli soffrire per tutta la vita e sono inclini a: problemi respiratori, problemi agli occhi a causa dell'eccessiva pelle intorno ai bulbi oculari, problemi alla cuffia che richiedono molto spesso un intervento chirurgico, allergie, epilessia, mancanza di flusso sanguigno alla testa, problemi alla schiena e difficoltà nel parto.

In precedenza i veterinari avevano chiesto la messa al bando di carlini e bulldog, affermando che l'allevamento di questi animali non sia etico a causa dei molti problemi di salute di cui soffrono. "Attraverso la selezione umana, li abbiamo allevati per assomigliare più a un bambino umano perché lo troviamo carino", continua il dottor Cowlam all'Independent. "Ma sfortunatamente quell'aspetto carino non è molto buono per l'animale."