Foto di Cassini: l'immensa luna Titano si impone e Teti appare piccola sullo sfondo

Di Titano sono state pubblicate una miriadi di foto, ma di scorci artistici come quello che ha messo in rete la NASA ce ne sono pochi. Come si vede dalla foto in fondo alla news, la gigantesca luna Titano occupa quasi tutto lo spazio dell'immagine, ma in altro a destra spunta la più piccola luna Teti.

La sonda spaziale Cassini ha ripreso lo scorcio con colori naturali il 26 novembre 2009, ad una distanza di circa 1 milione di chilometri da Titano. Mentre la gigantesca luna che orbita attorno a Saturno ha un di 5.100 chilometri, mentre la piccola Teti ha un diametro di 1.070 chilometri.

Per avere un'idea delle dimensioni di Titano, si può paragonare il satellite di Saturno al diametro di un pianeta come Mercurio: la luna occupa uno spazio che è più del doppio del pianeta, che ha solamente 2.400 chilometri di diametro.

La missione Cassini è nata dalla cooperazione della NASA, dell'ESA e dell'italiana ASI. Il satellite è stato guidado dalla NASA presso il JPL (Jet Propulsion Laboratory) in Pasadena, California. Entrambe le telecamere ottiche, che continuano a regalarci queste splendite foto, sono state progettate proprio presso il JPL.

