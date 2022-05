Ecco la foto di come appariva la razza del tuo cane: è il frutto di una crudele selezione

Immagini scioccanti hanno rivelato che aspetto avevano i cani, al fine di avvertire che le razze come i carlini e i bulldog francesi sono stati crudelmente ibridati per moda. Dal pastore tedesco al barboncino, molte razze sono cambiate parecchio dopo anni di allevamento selettivo.

"La maggior parte delle razze canine sono state originariamente selezionate per scopi particolari, come la caccia o la custodia di proprietà", spiega l’RSPCA. “Gli esseri umani allevano selettivamente i cani che erano più adatti per i vari ruoli loro richiesti, in base alla loro forma fisica, abilità e utilità”.

Ad esempio, i carlini sono stati allevati per avere il naso schiacciato e gli occhi grandi, il che li mette ad alto rischio per una serie di condizioni di salute, tra cui disturbi respiratori, degli occhi e della pelle.

"Le caratteristiche estreme che molti proprietari trovano così attraenti, come la faccia schiacciata, gli occhi grandi e la coda arricciata, compromettono seriamente la salute e il benessere dei carlini e spesso provocano una vita di sofferenza", ha spiegato Justine Shotton, presidente della British Veterinary Association (BVA).

"Mentre permangono queste caratteristiche estreme e malsane, continueremo a raccomandare vivamente ai potenziali proprietari di non acquistare razze brachicefale come i carlini".