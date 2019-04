La prima foto del cratere sull'asteroide Ryugu dopo l'esplosione della bomba

A qualche giorno dalla pubblicazione del primo video del bombardamento da parte della navicella Hayabusa 2 dell'asteroide Ryugu, su cui ha lanciato un esplosivo allo scopo di creare un cratere da cui estrarre una porzione di roccia.

L'Agenzia Spaziale Giapponese ha diffuso sul proprio account ufficiale Twitter la fotosequenza che ci mostra il cratere che è scaturito dall'esplosione della bomba.

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) si aspettava che la navicella Hayabusa 2 creasse un cratere artificiale di 2-3 metri di diametro sulla superficie. Tuttavia, le immagini raccolte dalla sonda negli ultimi due giorni mostrano un cratere largo circa 10 metri.

"La superficie è piena di massi, ma abbiamo creato un cratere molto grande" ha affermato il professore dell'Università di Kobe Masahiko Arakawa, che è stato coinvolto nel progetto. In una dichiarazione pubblicata dall'AFP, lo scienziato ha affermato che "questo potrebbe significare che c'è un meccanismo scientifico che non conosciamo o qualcosa di speciali sui materiali di Ryugu".

A questo punto si apre la terza fase della missione e la JAXA esaminerà il cratere di Ryugu per decidere se Hayabusa 2 sarà in grado di estrarre e prendere un campione o meno. Non è da escludere che il compito venga ritenuto troppo rischioso da eseguire.