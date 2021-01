Le foto di questa creatura hanno fatto il giro del mondo per l'aspetto: ecco cos'è davvero

Vi abbiamo spiegato precedentemente su queste pagine le differenze tra una rane e un rospo. Bene, certe volte, però, queste incredibili creature riescono a sorprenderci in delle maniere davvero inaspettate. Recentemente, infatti, una rana in particolare sta circolando sul web a causa di una sua curiosa caratteristica.

All'inizio di questo mese, un utente di Twitter ha pubblicato le foto di una di queste creature con un corpo incredibilmente rotondo e gonfio. Da allora, l'esemplare è stato condiviso migliaia di volte, tra gente incredula e strabiliata dall'aspetto di un animale così strano e "buffo". Molti si sono chiesti se le foto (disponibili come sempre il calce alla notizia) fossero state ritoccate.

La risposta ci arriva direttamente dall'utente Jodi Rowley, un biologo della conservazione, che si è fatto avanti e ha deciso di rimuovere l'alone di nebbia intorno alle immagini. Rowley ha confermato che la creatura è una specie di rana nota come Glyphoglossus molossus. Il motivo del suo aspetto è dato da un meccanismo di autodifesa.

Quando la rana si sente minacciata, si gonfia con l'aria per autodifesa, apparendo quindi più grande e minacciosa verso i suoi possibili predatori. La specie è diffusa in zone come la Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam. Insomma, nessun dubbio sulla sue esistenza: la Glyphoglossus molossus è reale e, per la sua bizzarra tecnica di autodifesa, viene chiamata anche "rana palloncino".

La natura è così meravigliosa e inaspettata che riesce a stupirci ancora... e ha ancora moltissimo da dire!