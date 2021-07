Ecco la foto più dettagliata mai fatta al buco nero di Centaurus A, tutto grazie all'EHT

L'Event Horizon Telescope si è reso famoso in passato per averci regalato la prima foto in assoluto di un buco nero, e adesso è tornato di nuovo a sorprendere, regalandoci un'immagine con dettagli senza precedenti della radiogalassia Centaurus A, dove si nasconde un cuore di tenebra spettacolare.

Un team internazionale di ricercatori ha adoperato la stessa identica tecnica sfruttata per la cattura della foto di M87*, questa volta mirando al buco nero di 55 milioni di masse solari che si trova nella radiogalassia Centaurus A (NGC 5128). L'oggetto puntato si trova a circa 11 milioni di anni luce dalla Terra, e non era mai stato osservato con un livello di dettaglio simile.

Per capire quanto sia incredibile il nuovo lavoro che ha coinvolto l'Event Horizon Telescope, basti considerare che l'ingrandimento adoperato potrebbe permetterci di osservare nitidamente una mela posta sulla superficie della nostra Luna.

Questo eccezionale zoom ha permesso ai ricercatori di scoprire un sensazionale quanto curioso getto relativistico provenire dal buco nero, e che richiederà molti studi per essere compreso a dovere.

Il doppio getto che viene espulso da un buco nero supermassiccio è un "quasi-mistero" per gli astrofisici, e molte delle sue caratteristiche ancora devono essere svelate. In calce alla news trovate l'immagine nella sua massima qualità. Nonostante sia stato osservato anche in passato, mai prima d'ora era stato possibile studiarlo con una tale definizione.

Come vediamo nell'immagine a massimo ingrandimento, alcune zone sono più luminose di altre e gli scienziati potranno trarre nuovi dati e possibili nuove conclusioni da questo studio, pubblicato su Nature Astronomy.

L'Event Horizon Telescope ha il compito di svelare questi misteri e con l'ulteriore perfezionamento degli strumenti interferometrici (aumentando ancora la risoluzione e lo "zoom" possibile) si riuscirà persino ad osservare il "corpo nero" di Centaurus A, proprio come avvenuto con M87*.