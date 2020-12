Ecco la foto con l'esposizione più lunga mai scattata, tutto grazie alla 'birra'

Una foto che potrebbe aver infranto tutti i record precedenti per quanto riguarda le immagini a lunga esposizione catturate da strumenti fotografici. Incredibile a dirsi, merito della foto è stata anche una banalissima lattina di birra.

La foto che vedete in calce alla news è stata scattata ben otto anni fa, nel 2012, da una studentessa del Master in Belle Arti dell'Università dell'Hertfordshire, Regina Valkenborgh. Per esser più corretti dovremmo dire che la foto ha "continuato a scattare" per tutti questi anni senza mai fermarsi, avvalendosi della tecnica molto conosciuta della lunga esposizione.

Per ottenere un risultato così incredibile, ad oggi praticamente impossibile per qualsiasi dispositivo digitale (per quanto costoso e all'avanguardia sia) è stata adoperata una "fotocamera stenopeica": uno strumento abbastanza semplice che sfrutta il principio della camera oscura, e che ha registrato sul proprio sensore (in questo caso una carta simile alla pellicola, sensibile alla luce) il percorso del Sole in cielo dall'alba al tramonto per ben 2953 giorni. Il tutto infilato e protetto da una semplice lattina di birra.

L'ex studentessa Regina ha posizionato la lattina/fotocamera su un telescopio all'osservatorio di Bayfordbury dell'Università e alla fine, tra altre mille cose, si è dimenticata del suo piccolo esperimento, lasciandolo indisturbato per oltre otto anni. È stato ritrovato solo di recente dal tecnico dell'osservatorio David Campbell.

Nella foto è possibile osservare anche una parte della cupola del telescopio, sulla sinistra, e altre costruzioni che son state completate solo dopo l'"inizio" dello scatto, che infatti appaiono molto più sfocate del resto del paesaggio. Per non essere inondata dalla luce e apparire completamente bruciata (ricordate che ha catturato otto anni di luce!) la camera era dotata di un foro microscopico, più piccolo della punta di uno spillo.

Non solo una storia di ritrovamento, ma anche di incredibile fortuna: è infatti pressoché un miracolo che la foto abbia resistito così a lunga senza il minimo controllo. Quando si usa la lunga esposizione con tecniche stenopeiche spesso succede che le pellicole o le carte sensibili si arriccino per l'umidità o si rovinino per altri agenti atmosferici, ma stavolta non è successo, regalandoci un'immagine e una storia di grande valore.

Per saperne di più sulle tecniche fotografiche dell'astronomia qui trovate le basi della fotografia notturna, mentre qui qualche consiglio pratico per metterla in pratica.