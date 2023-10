Quella in foto è una falena predetta da Darwin senza mai averla vista

Nel 1862 Charles Darwin ricevette per posta un'orchidea del Madagascar, notando subito la sua straordinaria particolarità: un tubo nettarifero lungo ben 30 centimetri. Questa scoperta lo lasciò sbalordito e lo portò a riflettere su quale tipo di impollinatore potesse nutrirsi del nettare contenuto in un fiore così particolare.

"Buon Dio, quale insetto può succhiarlo", scrisse in una lettera a un amico, per poi aggiungere qualche giorno dopo: "che proboscide deve avere la falena che lo succhia!". Mentre Darwin ipotizzava che l'orchidea fosse impollinata da una falena con una lunga lingua, il naturalista Alfred Russel Wallace, descrivendo l'orchidea nel 1867, suggerì che alcune delle specie più grandi della famiglia delle falene Sphingidae (note come falene sfinge o falene falco) avessero proboscidi quasi lunghe quanto il tubo nettarifero dell'Angraecum sesquipedale.

Le intuizioni dei due naturalisti di dimostrarono corrette quando, a Madagascar, fu scoperta una falena con una lingua incredibilmente lunga. Descritta nel 1903 come sottospecie della falena sfinge di Morgan (Xanthopan morganii), fu battezzata X. m. praedicta. Solo negli anni '90, però, fu osservata e fotografata l'impollinazione predetta da Darwin e Wallace.

Più recentemente, la falena è stata riconosciuta come l'insetto con la lingua più lunga e uno studio tassonomico pubblicato nel 2021 ha concluso che l'insetto dovesse essere classificato come una specie a sé stante, ribattezzandola Xanthopan praedicta.

"Immaginate la mia emozione nel 2019 quando ho srotolato la proboscide di una falena di Wallace arrivata sul balcone di una stazione di ricerca in Madagascar!", racconta David Lees, curatore delle falene presso il Museo di Storia Naturale di Londra e coautore dello studio del 2021. "La sua proboscide lunga 28,5 cm si è rivelata la più lunga mai registrata per qualsiasi insetto, non solo per una falena sfinge."