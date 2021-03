La prima foto mai fatta ad un buco nero è stata 'aggiornata', ed ecco cosa c'è di nuovo

Molti di noi sicuramente ricorderanno la prima foto mai fatta ad un buco nero, la quale è stata ottenuta nel 2019 dall'Event Horizon Telescope. Ora, quella stessa immagine è stata leggermente modificata, integrando nuovi calcoli e studi sul campo magnetico e sulla "luce polarizzata" del buco nero.

Nella foto definita più volte come "l'immagine astronomica del secolo" viene ritratto il buco nero supermassiccio M87*, un mostro cosmico di oltre 6 miliardi di masse del nostro Sole, posizionato nel cuore della galassia ellittica Virgo A, a 55 milioni di anni luce dalla Terra. Qui trovate il nostro approfondimento.

Ci sono voluti oltre 6.000 TB di dati (avete letto bene: seimila terabyte!) per portare alla luce quella che ad oggi è l'immagine più stupefacente che possediamo del buco nero o - per essere più precisi - della sua ombra. In questi anni però gli scienziati non sono rimasti a gongolare del loro successo, ma si sono dati da fare per estrapolare quanti più dati possibili dai loro strumenti, portando a nuove eccezionali scoperte.

Queste ricerche hanno fruttato una nuova immagine, leggermente modificata "a prima vista", ma che in realtà racchiude significati molto interessanti e complessi, che potranno svelare molto di più sulla dinamica dei buchi neri supermassicci e sulla loro interazione con i campi elettromagnetici.

Non è mai stato possibile studiare accuratamente un campo elettromagnetico di un buco nero, principalmente per tre motivi: sono oggetti incredibilmente potenti, ma anche molto lontani da noi (il più vicino "supermassiccio" è nel cuore della nostra Via Lattea, a 23 mila anni luce di distanza); sono spesso avvolti da coltre di nubi e gas interstellare che non rendono semplice la loro analisi; infine, per loro natura - oggetti che ingoiano tutto quello che supera un certo limite - tendono ad essere sfuggevoli e riservati.

Per nostra fortuna, c'è un fenomeno "collaterale" che avviene quando fasci di luce incontrano potentissimi campi elettromagnetici: la "polarizzazione". Gli scienziati dell'EHT si sono concentrati proprio sulla luce polarizzata proveniente da M87*, potendo estrapolare indirettamente le interazioni che il mostro di tenebra ha con i campi elettromagnetici da cui è circondato. Nella riproduzione "aggiornata" - che trovate a fine della notizia - son stati aggiunti quei "filamenti" più marcati che evidenziano la polarizzazione della luce indotta dai campi elettromagnetici di immane potenza.

Questo ci aiuterà a capire molto di più riguardo alle meccaniche di "alimentazione" di un buco nero: campi così potenti e intensi custodiscono - molto probabilmente - moltissime informazioni preziose che possono dirci di più su come la materia in caduta interagisce con il pozzo gravitazionale, e poterle studiare indirettamente è già un grande passo avanti.