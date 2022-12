Le foto dell'HQ di Twitter sembrano un hotel, mentre Dorsey risponde a Musk

Al netto dei costi di Twitter Blue, il "tornado" Elon Musk si trova al centro di diverse altre questioni, emerse nell'arco di poche ore. Si va dalla sede di San Francisco a Jack Dorsey: non ci resta che effettuare un "riassunto".

Partendo dall'HQ, come riportato da PhoneArena e come mostrato dalla BBC, che ha condiviso le foto che potete vedere in calce alla notizia riguardanti gli interni degli uffici di San Francisco, letti, guardaroba e divani starebbero comparendo nella sede di Twitter. A tal proposito, un'immagine che non sta passando inosservata è quella che vede i divani, trasformati a quanto pare in "letti", affiancati alle postazioni di lavoro con computer in bella vista.

Almeno un ex membro dello staff di Twitter ha poi affermato che nell'HQ di Twitter sarebbero effettivamente comparsi dei guardaroba. Quella che si vede invece nell'altra foto rimasta sarebbe una sala conferenze "trasformata" in una camera da letto. La BBC riporta che le autorità di San Francisco avrebbero già avviato indagini relative alla possibile violazione del codice edilizio. Ci sarebbe infatti stata una denuncia. Nel frattempo, tra l'altro, lo stesso Musk dormirebbe regolarmente nell'edificio di San Francisco.

Per il resto, vi ricorderete della questione dei Twitter Files, legati al caso Hunter Biden e diffusi da Musk e Matt Taibbi. Ebbene, come riportato anche da Gizmodo, nella giornata del 7 dicembre 2022 c'è stata una svolta non di poco conto e per certi versi "inaspettata". Infatti, Jack Dorsey, creatore di Twitter, ha voluto dire la sua sulla vicenda, rispondendo a un tweet di Musk.

"Se l'obiettivo è quello di essere trasparenti per instaurare fiducia, perché non rilasciare tutto senza filtri e lasciare che siano le persone a giudicare? Questo anche relativamente a tutte le discussioni sulle azioni attuali e future. Rendete tutto pubblico ora", ha scritto Dorsey, che per il momento non sembra aver ricevuto risposta da Musk.

Il tweet di Jack è arrivato in seguito al rinvio della "seconda puntata" dei Twitter Files, che doveva essere rilasciata nella giornata del 4 dicembre 2022 ma che poi è stata rinviata "di un giorno o più", mancando ancora all'appello al momento in cui scriviamo. Taibbi ha spiegato su Twitter che la pubblicazione è prevista a breve, ovvero "nel corso del prossimo weekend", indicando che il rinvio sarebbe dovuto al licenziamento di Jim Baker, che era Twitter Deputy General Counsel ma anche ex FBI General Counsel. Quest'ultimo avrebbe esaminato la "prima puntata" dei Twitter Files senza dire nulla alla nuova gestione dell'azienda.

In ogni caso, le polemiche non sono mancate al momento della pubblicazione della "prima puntata", considerando, ad esempio, che portali come The Verge, dopo aver consultato il materiale diffuso, hanno affermato che quanto mostrato finora metterebbe in luce solamente un team alle prese con una complessa decisione in termini di moderazione, in un momento complicato per la piattaforma, non evidenziando dunque alcun scandalo (come invece lasciato intendere da Musk). Insomma, la questione è quantomeno intricata in casa Twitter: staremo a vedere come si evolverà il tutto.