Questa foto di Hubble lascia senza fiato: Guardate che muro di fumo galattico ribollente

Il Goddard Space Flight Center della NASA ha recentemente rilasciato una nuova immagine catturata da Hubble. Un bellissimo scatto dell'ammasso aperto NGC 6530, che dimostra come, anche dopo decenni, il telescopio spaziale più iconico della storia non voglia proprio andare in pensione. Scopriamo quindi insieme la stupenda immagine.

Quello che possiamo subito notare, da questo nuovo scatto del telescopio spaziale Hubble, è che una parte dell'ammasso aperto NGC 6530 appare proprio come un muro di fumo ribollente, costellato di stelle che fanno capolino con la loro caratteristica luce.

NGC 6530, contrariamente da ciò che può sembrare, è però una raccolta di diverse migliaia di stelle, che si trovano a circa 4.350 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Sagittario. Inoltre, l'ammasso si trova all'interno di una gigantesca nube interstellare di gas e polvere, nota come Nebulosa Laguna.

Ciò che che conferisce a questa immagine il suo aspetto chiaramente "fumoso" è proprio la nebulosa, con le sue tipiche nuvole di gas interstellare e polveri che si estendono da un lato all'altro dell'immagine.

Hubble aveva già ripreso diverse volte la Nebulosa Laguna, nel 2010 e nel 2011, ma questa volta gli astronomi hanno studiato NGC 6530 utilizzando la Advanced Camera for Surveys e la Wide Field Planetary Camera 2, perlustrando la regione nella speranza di trovare nuovi esempi di dischi protoplanetari.

D'altronde, la capacità di Hubble di osservare a lunghezze d'onda nel vicino infrarosso, in particolare grazie alla Wide Field Camera 3, lo ha reso uno strumento indispensabile per comprendere la nascita delle stelle e l'origine dei sistemi esoplanetari. Ancora oggi, ad oltre trent'anni dalla sua messa in funzione, il telescopio con gli occhiali ha le sue carte da giocare.

Non resta quindi che ammirare la splendida immagine di Hubble che, come sempre, potete godere alla massima risoluzione direttamente dal sito ufficiale del Goddard Space Flight Center della NASA. Lascia davvero senza parole.

Crediti d'immagine: ESA/Hubble e NASA, O. De Marco; Ringraziamenti: MH Özsaraç