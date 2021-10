Una nuova foto di Hubble ci mostra il resto di una supernova a forma di 'Pac-Man'

Grazie agli strumenti scientifici e agli osservatori astronomici disseminati in tutto il mondo (e in orbita) l'umanità ha la possibilità di scrutare il cosmo come mai prima d'ora. Di recente, una nuova foto acquisita dal telescopio Hubble ha mostrato quella che sembra essere una "supernova Pac-Man".

Quella che vediamo nella foto, apprezzabile in massima qualità in calce alla news, non è davvero un Pac-Man cosmico in formato Galactus, ma bensì un residuo di un'esplosione stellare incredibilmente violenta e che inganna i nostri occhi a causa della "forma" ma soprattutto del "falso colore". È un fenomeno conosciuto come pareidolia.

L'oggetto celeste è conosciuto come "N 63A" ed è un rimasuglio di supernova, venutosi a creare da una stella implosa su se stessa per via dell'eccessivo peso gravitazionale alla fine del ciclo vitale. La supernova è situata piuttosto lontano da noi, più precisamente nella Grande Nube di Magellano, a circa 160.000 anni luce dalla Via Lattea.

La Grande Nube di Magellano è una regione dello spazio conosciuta soprattutto per la sua attività di formazione stellare, dove grandi nubi di gas si condensano e collassano in piccole, nuove stelle. Il resto della supernova si trova in uno di questi siti fertili, ma si comporta in modo alquanto anomalo.

È noto che le supernove inneschino la formazione di nuove stelle e pianeti nelle aree circostanti, grazie all'energia sprigionata e all'esplosione che "innesca" i gas e gli elementi pesanti limitrofi. Tuttavia, come si legge sul sito NASA, N 63A è particolare, in quanto le sue onde d'urto sono talmente violente da bloccare la formazione stellare, disperdendo il gas circostante.

Anche per questo curioso aneddoto, la supernova viene considerata un "Pac-Man" stellare, che ingoia e si nutre delle stelle circostanti proprio come accade nello storico videogioco. Solo quando N 63A sarà sufficientemente vecchia (tra qualche altro migliaio di anni o più), la sua furia verrà placata, permettendo la nascita di nuove stelle.

Nel frattempo, grazie a complessi calcoli matematici, i ricercatori hanno scoperto che una supernova tornerà visibile dalla Terra nel 2037.

Crediti d'immagine: NASA/ESA/HEIC e The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).