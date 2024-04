Ecco la foto dell'iceberg che affondò il Titanic: verrà presto venduta

La fotografia verrà messa all’asta il 27 aprile e si prevede che verrà venduta a circa 4.000-7.000 sterline. Si tratta di una foto scattata due giorni dopo l'affondamento del Titanic e ritrae il (purtroppo) celebre iceberg.

La foto, scattata dall'impresario di pompe funebri John Snow Jr, potrebbe mostrare l'iceberg che affondò la nave durante il suo viaggio inaugurale 112 anni fa, il 14 aprile. Dopo aver visto l’asta per il vero pannello galleggiante del Titanic, ecco un reperto decisamente affascinante.

Quando il Titanic affondò a 640 chilometri al largo di Terranova, in Canada, oltre 1.500 passeggeri morirono, molti dei quali per annegamento o ipotermia a seguito dell'immersione. John Snow Jr era il capo imbalsamatore degli impresari funebri John Snow & Co e fu convocato sul relitto del Titanic per aiutare a raccogliere alcuni corpi per la sepoltura.

In totale, furono recuperati 306 corpi dall'acqua. Se vi sembrano pochi, è perché il sistema di classi in vigore a bordo del Titanic veniva utilizzato per decidere chi sarebbe stato riportato indietro per la sepoltura e chi sarebbe stato sepolto in mare.

"Le decisioni su quali corpi seppellire in mare venivano prese in gran parte in base alla classe economica percepita delle vittime recuperate, e quelli con biglietti di terza classe avevano molte più probabilità di essere rimessi in acqua", spiega Jess Bier, professore di sociologia urbana all'Università Erasmus di Rotterdam.

I passeggeri di prima classe, furono imbalsamati a bordo della nave e posti in delle bare, i passeggeri di seconda classe furono imbalsamati e avvolti invece in delle tele, mentre 116 passeggeri e l'equipaggio di terza classe furono lasciati in mare.

"Nessuno può dire con certezza che questo sia stato l'iceberg che affondò il Titanic. Ma quello che possiamo dire è che dopo la nave di salvataggio Carpathia, la Mackay-Bennett fu una delle prime navi a raggiungere il luogo del relitto e che l'impresario di pompe funebri a bordo ho deciso di scattare una foto di questo iceberg" ha detto al Mirror il banditore Andrew Aldridge della Henry Aldridge & Son Auctioneers. Probabilmente non sarà la foto migliore dell'anno, ma possiede un fascino indiscutibile.

Non si sa quando John Snow Jr abbia scattato la foto, ma per i più curiosi, è possibile osservare la fotografia direttamente sul sito web di Henry Aldridge & Son Auctioneers, oppure al seguente link.

"Deve aver avuto le sue ragioni per scattare una foto di questo iceberg. L'ha intitolata Titanic e l'ha montata per i posteri. Non è mai stata venduta prima ed è stata acquistata direttamente dalla famiglia del signor Snow dal nostro venditore all'inizio degli anni '90. È una fotografia estremamente rara e siamo sicuri che susciterà molto interesse".

Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti oggi su