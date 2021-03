Le foto da iCloud a Google Foto: Apple facilita il trasferimento, ecco come

Apple ha lanciato un nuovo strumento per facilitare il trasferimento delle foto memorizzate sul proprio account iCloud su Google Foto. Non è chiaro se questo tool in futuro sarà espanso anche ad altre piattaforme simili, ma si tratta sicuramente di un'opzione molto interessante di cui si serviranno molti utenti.

Il procedimento è molto semplice:

Collegatevi alla pagina privacy del vostro Apple ID Effettuate l'accesso inserendo le credenziali dell'account in cui sono memorizzate le foto di iCloud che volete trasferire; Nel nuovo pannello, cliccate sulla terza opzione "trasferisci una copia dei tuoi dati" e quindi su "richiedi di trasferire una copia dei tuoi dati" Dal menù a discesa, selezionate Google Foto Scegliete se trasferire solo le foto, solo i video o entrambi; Confermate di avere a disposizione abbastanza spazio di archiviazione su Google Foto Effettuate l'accesso all'account Google in cui volete importare le foto di iCloud; Date il consento ad Apple Cliccate su "conferma trasferimento".

Ci sono delle precisazioni da fare, però. Innanzitutto vi ricordiamo che a giugno 2021 non sarà più disponibile più lo spazio illimitato gratuito su Google Foto. Poi, Apple sottolinea che il trasferimento delle foto da iCloud a Google Foto non comporterà la cancellazione delle immagini da iCloud.

Inoltre, gli album smart, le Live Photo ed alcuni file ProRAW non verranno trasferiti, ma almeno per quanto riguarda le Live Photo, il sistema provvederà a caricare la foto "statica".

Apple, infine, sottolinea che il processo di trasferimento richiede dai 3 ai 7 giorni, ed al termine sarà inviata una mail di conferma.