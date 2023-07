VLT e ALMA collaborano e immortalano la nascita di un gigante gassoso

Una nuova spettacolare immagine pubblicata oggi dall'European Southern Observatory (ESO) fornisce agli scienziati nuovi indizi su come potrebbero formarsi pianeti giganti, come Giove o il pianeta di zucchero filato di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Trovate la foto all'interno della news.

L’ipnotica immagine che vedete in foto, ottenuta grazie alle osservazioni combinate del Very Large Telescope (VLT) e dell’Atacama Large Millimeter Array (ALMA), immortala un enorme ammasso di gas e polveri che avvolgono la stella V960 Mon.

Questa giovane stella si trova a oltre 5000 anni luce di distanza e ha attirato l'attenzione degli astronomi quando nel 2014 ha improvvisamente aumentato la sua luminosità di oltre venti volte. Le osservazioni effettuate con VLT poco dopo l'inizio di questa "esplosione" di luminosità, hanno rivelato che il materiale in orbita attorno a V960 Mon si sta disponendo in una serie di intricati bracci a spirale più lunghi dell'intero Sistema Solare.

Questa scoperta ha spinto gli astronomi ad analizzare le osservazioni di V960 Mon effettuate con ALMA, il mastodontico radiointerferometro a lavoro nel deserto di Acatama, in Cile. "Con ALMA è emerso che i bracci a spirale si stanno frantumando in ammassi con masse simili a quelle dei pianeti", spiega Alice Zurlo, ricercatrice dell'Universidad Diego Portales. Gli agglomerati, che costituiscono la forma embrionale dei pianeti giganti, sono le regioni blu nella foto.

In futuro, ulteriori osservazioni saranno necessarie per svelare i dettagli di questo sistema planetario in erba e l'Extremely Large Telescope (ELT) dell'ESO svolgerà un ruolo fondamentale. Una volta ultimato, il telescopio più grande mai costruito sarà in grado di osservare il sistema in modo ancora più dettagliato.